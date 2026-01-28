Tổng thống Trump nói về đà giảm của đô la Mỹ

USD hiện thấp nhất 4 năm (Ảnh: Market).

“Không, tôi nghĩ nó rất tuyệt. Hãy nhìn vào hoạt động kinh doanh mà chúng ta đang thực hiện. Đồng USD đang hoạt động rất tốt”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Iowa ngày 27/1 khi được hỏi liệu ông có lo ngại về đà giảm của "đồng bạc xanh" hay không.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Tôi muốn nó cứ tự tìm mức của nó, đó là điều công bằng”.

Những bình luận của ông Trump càng tiếp thêm động lực cho đà giảm của đồng USD kể từ khi việc triển khai thuế quan của ông khiến thị trường biến động mạnh vào năm 2025.

Sau phát biểu của ông, Chỉ số Bloomberg Dollar Spot rơi xuống mức thấp mới trong phiên, giảm tới 1,2%, khi đồng đô la Mỹ suy yếu so với tất cả các đồng tiền chủ chốt khác. USD hiện ở mức thấp nhất 4 năm.

Một phần đà giảm của USD bắt nguồn từ sự phục hồi đột ngột của đồng yên kể từ tuần trước, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng các quan chức Nhật Bản can thiệp để nâng đỡ đồng tiền của nước này.

Đà giảm của USD cũng bị thúc đẩy bởi việc hoạch định chính sách khó lường của Washington, bao gồm cả việc chính quyền ông Trump dọa tiếp quản Greenland - điều đã làm các đồng minh châu Âu bất an.

Theo giới quan sát, các rủi ro liên quan đến áp lực của Tổng thống Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ và gánh nặng nợ ngày càng phình to, cũng như sự phân cực chính trị, cũng đang làm xói mòn tâm lý thị trường.

Đà giảm gần đây của USD diễn ra bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và kỳ vọng rằng Fed sẽ tạm dừng việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 28/1. Cả 2 yếu tố này theo truyền thống vốn được coi là hỗ trợ cho USD.

Chính quyền ông Trump có thể hoan nghênh một đồng USD yếu hơn, vì điều đó sẽ khiến hàng hóa Mỹ rẻ hơn ở nước ngoài và có thể giúp giảm thâm hụt thương mại.

Ngày 27/1, ông Trump ẩn ý ông có thể điều chỉnh sức mạnh của đồng USD. Ông nói: “Tôi có thể khiến nó tăng hoặc giảm như một con quay yo-yo”.

Tuy nhiên, ông cho rằng đó là một kết quả không mong muốn, ví việc này giống như thuê những lao động không cần thiết để làm đẹp số liệu việc làm. Ông đồng thời chỉ trích một số nước cố gắng làm mất giá nội tệ của họ.

“Họ luôn muốn phá giá nó. Họ phá giá, phá giá, phá giá. Tôi đã nói, không công bằng khi các bạn phá giá, vì rất khó cạnh tranh khi họ phá giá. Nhưng họ luôn phản đối, không, đồng USD của chúng ta rất mạnh”, ông Trump nói.

Những phát biểu của ông Trump làm dấy lên suy đoán USD có thể bước vào một giai đoạn suy giảm kéo dài hơn.

“Đây rất có thể là khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong đà suy giảm của đồng USD. Nhiều người vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó”, Stephen Jen, nhà sáng lập Eurizon SLJ Capital, nhận định.