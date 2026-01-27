Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc

Cảng ở Ulsan, Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).

“Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận thương mại lịch sử của chúng ta, điều đó là quyền của họ, nên tôi xin tuyên bố tăng thuế quan với Hàn Quốc đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác từ 15% lên 25%”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Hiện chưa rõ thay đổi này đã có hiệu lực hay chưa. Nhà Trắng chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Hàn Quốc là một trong những nguồn cung hàng hóa nước ngoài lớn nhất của Mỹ, xuất khẩu sang nước này lượng hàng trị giá 132 tỷ USD trong năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Mỹ gồm ô tô và linh kiện ô tô, cũng như chất bán dẫn và thiết bị điện tử. Những mặt hàng này có nguy cơ trở nên đắt đỏ hơn do mức thuế cao hơn.

Ông Trump từng công bố một thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc vào tháng 7, giúp ngăn việc thuế đối với hàng hóa từ nước này tăng từ 10% lên 25%. Thỏa thuận cũng bao gồm các mức thuế ưu đãi đối với ô tô nhập khẩu và một số mặt hàng khác.

Sau đó vào tháng 10, trong chuyến công du châu Á của ông Trump, ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hoàn tất thỏa thuận đó, trong đó bao gồm cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.

Vài tuần sau, vào tháng 11, Nhà Trắng và chính phủ Hàn Quốc đã công bố một bản thông tin nhằm chính thức triển khai thỏa thuận này.

Khả năng của ông Trump trong việc tăng thuế đồng loạt đối với hàng hóa từ Hàn Quốc hoặc các nước khác có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả của một vụ kiện thuế quan mang tính bước ngoặt hiện đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét.

Vụ kiện sẽ xác định liệu ông Trump có thẩm quyền pháp lý để áp đặt các mức thuế diện rộng, riêng theo từng quốc gia hay không. Tòa án sẽ ra phán quyết sau vài tuần nữa. Nếu các thẩm phán ra phán quyết bất lợi cho chính quyền, ông Trump dường như sẽ không thể ngay lập tức thay đổi mức thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau một loạt đe dọa áp thuế gần đây, bao gồm mức thuế 100% đối với hàng hóa Canada và mức thuế bổ sung 10% đối với các nước phản đối tham vọng của ông liên quan đến Greenland, tuy nhiên ông đã rút lại đe dọa sau đó.

Tuần trước, ông Trump cho biết ông áp mức thuế cao hơn đối với Thụy Sĩ vì Tổng thống nước này “khiến tôi cảm thấy không vừa ý”.