Tổng thống Trump nói đùa về việc ra tranh cử thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đùa rằng ông có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Israel. Phát biểu với các phóng viên trước lễ tốt nghiệp của Học viện Tuần duyên Mỹ hôm 20/5, ông Trump nói rằng mình “có thể tranh cử chức thủ tướng” ở Israel và rằng ông cực kỳ được yêu mến tại nước này.

“Vì vậy có lẽ sau khi làm xong việc này (tổng thống Mỹ), tôi sẽ tới Israel tranh cử thủ tướng. Tôi có một cuộc thăm dò sáng nay. Tôi đạt 99% (tỷ lệ ủng hộ), như vậy là tốt”, ông Trump nói.

Không rõ ông Trump đang đề cập đến cuộc thăm dò nào, và Nhà Trắng chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của USA TODAY.

Ông Benjamin Netanyahu hiện là Thủ tướng Israel và đã giữ chức vụ này qua nhiều nhiệm kỳ kể từ năm 1996. Ông Trump là người ủng hộ mạnh mẽ ông Netanyahu, trong bối cảnh Mỹ và Israel liên minh trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran.

Khi được hỏi liệu ông có trao đổi với ông Netanyahu về tình hình cuộc chiến với Iran hay không, ông Trump nói: “Ông ấy ổn. Ông ấy là một người rất tốt. Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm. Và ông ấy là một người tuyệt vời. Với tôi, ông ấy là một người tuyệt vời".

Những phát biểu ngày 20/5 được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ nói rằng ông đang cân nhắc “một đòn tấn công lớn khác vào Iran”, và hai ngày sau khi ông cho biết đã trì hoãn các cuộc không kích có thể xảy ra do có tiến triển trong một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với Tổng thống Israel Isaac Herzog vì không ân xá cho ông Netanyahu trong vụ xét xử cáo buộc tham nhũng đang diễn ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông Netanyahu đang "không được đối xử tốt".

Ông Netanyahu là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Israel phải đối mặt với truy tố hình sự. Phiên tòa của ông bắt đầu vào tháng 5/2020 trong 3 vụ án riêng biệt.

Trong vụ lớn nhất, ông bị cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm vì bị nghi là đã thúc đẩy các lợi ích quy định trị giá hơn 250 triệu USD vào thời điểm đó cho người bạn Shaul Elovitch, cổ đông kiểm soát công ty viễn thông Bezeq. Ông Netanyahu đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.