Israel tuyên bố tập kích làm thủ lĩnh quân sự Hamas thiệt mạng

Ông Izz al-Din al-Haddad (Ảnh: Telegraph).

Nếu đây là sự thật, thì nhân vật này là quan chức Hamas cấp cao nhất bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 10/2025 nhằm chấm dứt giao tranh đi vào hiệu lực.

Một quan chức cấp cao Hamas giấu tên xác nhận ông Izz al-Din al-Haddad, sinh năm 1970, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hamas chưa đưa ra phát ngôn chính thức về thông tin này.

Theo nguồn tin, tại thánh đường Al Aqsa Martyrs ở miền trung Gaza, lễ tang chung dường như đã được tổ chức ngày 16/5 cho ông Haddad, vợ ông và con gái 19 tuổi.

Israel đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tấn công vào Gaza ngày 15/5, khiến 7 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và một trẻ em, theo các nhân viên y tế địa phương.

Trong tuyên bố vào ngày 15/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo quân đội đã tiến hành không kích nhằm vào thủ lĩnh Hamas, nhưng chưa xác nhận liệu ông đã thiệt mạng hay chưa.

Ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cáo buộc ông Haddad là một trong những kiến trúc sư của cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas phát động, sự kiện dẫn tới chiến dịch quân sự kéo dài của Israel tại Gaza.

Haddad trở thành người trở thành chỉ huy quân sự Hamas tại Gaza sau khi Israel khiến người tiền nhiệm Mohammad Sinwar thiệt mạng vào tháng 5/2025.

Với biệt danh “Bóng ma”, ông Haddad từng sống sót qua nhiều kế hoạch tấn công của Israel, theo các nguồn tin của Hamas.

Quân đội Israel cho biết ông là một trong những chỉ huy phục vụ lâu năm nhất của Hamas, thăng tiến từ thời kỳ đầu tổ chức này được thành lập trong thập niên 1980 để nắm giữ nhiều vị trí cấp cao.

Israel và Hamas hiện vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm thúc đẩy kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch được kỳ vọng sẽ chấm dứt hơn 2 năm giao tranh.

Israel đã gia tăng các cuộc tấn công tại Gaza trong những tuần gần đây, nơi quân đội Israel cho rằng Hamas đang củng cố lại quyền kiểm soát.