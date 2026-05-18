Quân đội Israel cảnh báo nguy cơ thiếu nghiêm trọng binh sĩ chiến đấu

Nhóm binh sĩ Israel (Ảnh: Reuters).

IDF cũng cảnh báo mức độ kiệt sức cao trong hàng ngũ binh lính và nguy cơ lực lượng dự bị có thể bị ảnh hưởng lớn nếu chính phủ không thúc đẩy các đạo luật cần thiết.

Theo IDF, dự luật đang được chính phủ thúc đẩy, vốn được cho là nhằm tăng cường nghĩa vụ quân sự trong cộng đồng người Do thái Haredi, nhưng trên thực tế lại hợp thức hóa việc miễn nghĩa vụ quân sự trên diện rộng, sẽ không thể cung cấp giải pháp đầy đủ cho nhu cầu nhân lực quân sự trong ngắn hạn.

Quân đội nhiều lần cảnh báo rằng họ hiện thiếu khoảng 12.000 binh sĩ thường trực, và khoảng thiếu hụt này sẽ còn tăng lên do thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ được rút ngắn từ đầu năm 2027, trừ khi chính phủ thông qua luật giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.

Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, đã nhiều lần thúc giục chính phủ kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới trở lại 36 tháng, sau khi thời hạn này bị giảm xuống còn 30 tháng vào tháng 8/2024. Cho đến nay, chính phủ vẫn từ chối phê duyệt động thái này.

Nhóm binh sĩ đầu tiên nhập ngũ theo thời hạn phục vụ ngắn hơn sẽ xuất ngũ vào tháng 1/2027, khiến vấn đề thiếu nhân lực càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu luật hiện hành không được thay đổi.

IDF nhiều lần nhấn mạnh rằng họ khẩn cấp cần thêm 12.000 tân binh, bao gồm 7.000 binh sĩ chiến đấu, do áp lực lên lực lượng thường trực và lực lượng dự bị sau nhiều năm chiến đấu trên nhiều mặt trận.

“Nhu cầu an ninh là rất lớn và cấp bách, còn mức độ kiệt sức của binh sĩ cao hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ", một sĩ quan cấp cao Israel nói hôm 17/5.

Quân đội cảnh báo rằng nếu việc rút ngắn thời gian nghĩa vụ được thực hiện theo kế hoạch vào tháng 1/2027, khoảng thiếu hụt sẽ tăng thêm hàng nghìn binh sĩ chiến đấu và quân nhân phục vụ ở các vị trí không chiến đấu.

Ngoài việc kéo dài thời gian nghĩa vụ và ban hành một “luật tuyển quân phù hợp”, quân đội cũng muốn có luật sửa đổi cách thức gọi nhập ngũ lực lượng dự bị và thời gian phục vụ của họ, do hiện nay IDF phải dựa vào các lệnh tổng động viên khẩn cấp với nhiều hạn chế khác nhau.