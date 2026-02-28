Tổng thống Trump muốn dỡ bỏ trừng phạt Nga, chấm dứt chiến sự Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp năm 2025 (Ảnh: Reuters).

"Tôi rất muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 27/2, khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn TASS về khả năng giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Moscow và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại Nga - Mỹ.

"Tôi muốn cuộc xung đột đó kết thúc. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin. Chúng tôi đều muốn chiến tranh kết thúc, và chúng tôi muốn nó kết thúc nhanh chóng", ông Trump nói thêm, nhưng không tiết lộ liệu có cuộc tiếp xúc cấp cao nào đang được lên kế hoạch hay không.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ tin rằng một thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine có thể sớm đạt được.

"Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Vấn đề chỉ là khi nào", ông nói với các phóng viên trước chuyến đi tới Texas.

"Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Nga. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến rất gần, nhưng chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói thêm.

Trước đó, Axios đưa tin, hôm 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại Davos vào cuối tháng 1. Các nguồn tin nói rằng cuộc trao đổi diễn ra rất thân thiện và tích cực.

Nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ mới có thể giúp chấm dứt xung đột và ông hy vọng cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói, cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và ông muốn nó kết thúc trong vòng một tháng.

Một trong những vấn đề được ông Trump và ông Zelensky thảo luận là khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa các nhà lãnh đạo.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau mốc tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Kể từ đầu năm 2026 đã có 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Theo tuyên bố, các bên đã đạt được tiến triển ở khía cạnh quân sự của đàm phán. Nội dung này liên quan đến các nguyên tắc vận hành của một phái bộ giám sát trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo Axios, phần chính trị của đàm phán đã bị đình trệ do lập trường mà Nga đưa ra. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine trao quyền kiểm soát vùng Donbass cho Moscow.

Tổng thống Zelensky gần đây cũng cho biết Mỹ có lập trường tương tự và yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass để nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Nga hứng hàng loạt lệnh trừng phạt của các nước, đặc biệt là Mỹ và EU sau khi tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và tiếp đó là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev xác nhận "có khoảng 30.000 lệnh trừng phạt nhắm vào đất nước chúng tôi từ các quốc gia khác nhau".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào. Giới chức Nga khẳng định kinh tế nước này đã thích nghi và “miễn nhiễm” với các lệnh trừng phạt.