Iran lần đầu lên tiếng sau cuộc đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn tháp tùng khởi hành đến địa điểm đàm phán tại Muscat, Oman ngày 6/2 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với truyền thông nhà nước Iran ngay sau cuộc đàm phán ở Oman hôm nay 6/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp với các quan chức Mỹ tại Oman là “một khởi đầu rất tốt”, nhưng các nhà đàm phán sẽ phải về nước và trao đổi với các nhà lãnh đạo của họ.

Nhà ngoại giao Iran nói thêm rằng cuộc đàm phán hôm nay diễn ra trong “bầu không khí rất tích cực”.

Ông Aragchi cho biết cả các quan chức Tehran và Washington đều đã đồng ý “tiếp tục đàm phán”, theo các tuyên bố được các hãng thông tấn đưa tin.

Theo ông Aragchi, các cuộc đàm phán tiếp theo đang được lên kế hoạch vào thời gian và địa điểm chưa được xác định.

Ông cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không thảo luận về bất kỳ vấn đề nào khác.

“Đây là một khởi đầu tốt cho các cuộc đàm phán. Và có sự hiểu biết chung về việc tiếp tục các cuộc đàm phán”, Ngoại trưởng Iran cho biết thêm.

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi, quan chức làm trung gian hòa giải giữa phái đoàn Iran và Mỹ, bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục.

“Các cuộc đàm phán rất nghiêm túc giữa Iran và Mỹ đã diễn ra tại Muscat hôm nay. Cuộc đàm phán rất hữu ích trong việc làm rõ quan điểm của cả Iran và Mỹ, cũng như xác định các lĩnh vực có thể đạt được sự tiến triển. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ triệu tập lại cuộc đàm phán trong thời gian thích hợp, và kết quả sẽ được xem xét cẩn thận ở Tehran và Washington”, Ngoại trưởng Albusaidi nêu rõ.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, cùng với ông Jared Kushner, bắt tay Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi trước thềm cuộc đàm phán cấp cao với Iran tại Oman ngày 6/2 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Oman).

Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim cho biết hai nước đã nhất trí sẽ “tiếp tục đàm phán vào một thời điểm khác”, nhưng không nêu rõ thời điểm.

Theo Tasnim, phái đoàn Iran và Mỹ đã “trao đổi quan điểm, cân nhắc và cách tiếp cận” thông qua Ngoại trưởng Oman.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu phái đoàn ngoại giao Iran, trong khi con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đại diện cho phái đoàn Mỹ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper cũng có mặt trong cuộc đàm phán tại Oman.

Các cuộc đàm phán được kỳ vọng hạ nhiệt mối quan hệ giữa Mỹ và Iran sau nhiều tuần căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đe dọa hành động quân sự với Tehran vì các cuộc trấn áp người biểu tình ở Iran. Tuy nhiên, những phát ngôn của ông trong những ngày gần đây tập trung vào việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, mà phương Tây tin rằng nhằm mục đích chế tạo bom hạt nhân.

New York Times dẫn lời các quan chức Iran giấu tên cho biết Mỹ đã nhất trí rằng các cuộc đàm phán sẽ không có sự tham gia của các nước trong khu vực. Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân, đồng thời hai bên sẽ thảo luận về vấn đề tên lửa và các nhóm vũ trang “với mục tiêu tìm ra khuôn khổ cho một thỏa thuận”.