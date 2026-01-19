Tổng thống Trump đưa phái đoàn lớn nhất tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay tới Davos để tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) (Ảnh: Swissinfo).

Tuần này, thành phố Davos trên dãy Alps của Thụy Sĩ một lần nữa chào đón những nhân vật tinh hoa của giới chính trị, kinh tế và văn hóa thế giới đến tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thách thức trật tự quốc tế: từ việc đảo lộn các quy tắc thương mại đã được thiết lập và rút lui hàng loạt khỏi các tổ chức quốc tế, bao gồm hiệp ước khí hậu của Liên hợp quốc, cho đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau một cuộc đột kích vào thủ đô Caracas và đe dọa sáp nhập vùng lãnh thổ Greenland từ đồng minh thân cận là Đan Mạch.

Chỉ vài ngày trước khi cuộc họp WEF bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp thuế đối với 8 đồng minh NATO, bao gồm Đức, Pháp và Anh, nếu họ không ủng hộ tham vọng của nhà lãnh đạo Mỹ về việc kiểm soát hòn đảo Bắc Cực. Động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các đồng minh châu Âu.

Thách thức của Mỹ với các quy tắc quốc tế vốn tồn tại phần lớn kể từ sau Thế chiến II, cùng với tác động của nó đối với hòa bình, chính trị và kinh tế toàn cầu, được dự đoán sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong sự kiện kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 19/1, với chủ đề “Tinh thần Đối thoại”.

“Đối thoại không phải là một điều xa xỉ trong thời kỳ bất định; đó là một nhu cầu cấp bách”, ông Borge Brende, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF, cho biết.

“Tại một thời điểm then chốt đối với hợp tác quốc tế - được đánh dấu bởi những biến đổi sâu sắc về địa kinh tế và công nghệ - cuộc họp thường niên năm nay sẽ là một trong những sự kiện có ý nghĩa hệ trọng nhất của chúng tôi”, ông Brende nhấn mạnh.

Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc họp cùng hơn 60 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Argentina Javier Milei, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và nhà lãnh đạo Syria Ahmad al-Sharaa.

Phái đoàn Mỹ lớn nhất từ trước đến nay tại Davos

Tổng thống Trump sẽ dẫn đầu phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ tới Davos, gồm 5 bộ trưởng nội các và nhiều quan chức cấp cao khác.

Phái đoàn bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner, tạo tiền đề cho các cuộc thảo luận cấp cao về Ukraine, Venezuela, Gaza và Iran.

Dự kiến ông Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh G7 của Kiev, bao gồm lãnh đạo từ Đức, Italy, Pháp, Anh, Canada và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bên lề sự kiện chính, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ đối với các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Thách thức với nền kinh tế toàn cầu

Trong khi biến động địa chính trị và sự bất định kéo theo được dự đoán sẽ chi phối các cuộc thảo luận tại diễn đàn năm nay, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ quan tâm đến các cách thức ứng phó với những thách thức khác đang đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế thế giới đã cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng và sự bất định về chính sách, một phần nhờ các khoản đầu tư khổng lồ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ, giúp tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến 3,1% vào năm 2026 vẫn chưa lý tưởng, đặc biệt trong bối cảnh nợ toàn cầu đã tăng lên các mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tình hình nợ tại một số quốc gia châu Phi đặc biệt đáng lo ngại.

Thương mại toàn cầu vẫn chịu áp lực khi các quốc gia ngày càng áp dụng các chính sách bảo hộ, như áp thuế đơn phương, gia tăng hạn chế đối với đầu tư nước ngoài và siết chặt nguồn cung các khoáng sản chiến lược.

Sự đối đầu kinh tế giữa các quốc gia và những hệ quả của nó đứng đầu trong Báo cáo Rủi ro Toàn cầu thường niên của WEF được công bố gần đây.

Thách thức và cơ hội từ AI

Trí tuệ nhân tạo là một trọng tâm khác tại diễn đàn năm nay, với nhiều sự kiện và bài phát biểu về công nghệ mũi nhọn này, tương tự các kỳ họp WEF gần đây. Những lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Satya Nadella của Microsoft, Jensen Huang của Nvidia và Demis Hassabis - người đứng đầu về AI của Google - sẽ tham dự sự kiện.

AI đã cho thấy nhiều triển vọng trong các lĩnh vực như y học và giáo dục, đồng thời đã thu hút hoặc được cam kết đầu tư với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ USD trong vài năm qua, dù hiện nay nhiều công ty vẫn đang chật vật tìm kiếm các ứng dụng thực tiễn mang lại giá trị xứng đáng.

Có những lo ngại về tác động của công nghệ AI đối với vấn đề việc làm, khi nhiều vị trí được cho là sẽ trở nên dư thừa trong vài năm tới. Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei - một trong những người tham dự năm nay - cho rằng AI có thể xóa sổ một nửa số việc làm văn phòng cấp thấp trong vòng một đến 5 năm tới, nhấn mạnh nhu cầu đầu tư lớn vào việc đào tạo lại kỹ năng.

AI cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm khoảng cách số hiện hữu, khi các quốc gia nghèo hơn không tận dụng được các cơ hội. Ngoài ra còn có những lo ngại về việc các mô hình AI duy trì các định kiến sẵn có, lan truyền thông tin sai lệch và tạo ra các sản phẩm giả mạo.

Theo khảo sát rủi ro của WEF, thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và an ninh mạng nằm trong số những rủi ro toàn cầu hàng đầu, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các quy định hiệu quả.