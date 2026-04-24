Iran liệt kê danh sách mục tiêu đáp trả nếu Mỹ tái xung đột

Tên lửa Iran trưng bày ỏ Tehran (Ảnh: Al Jazeera).

Theo hãng tin Fars, danh sách mục tiêu đáp trả của quân đội Iran được lập ra dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Nếu Mỹ hoặc Israel tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện ở Israel và các nhà máy điện của các đồng minh Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo tấn công hạ tầng năng lượng của các nước trong khu vực, đe dọa ngành dầu mỏ của Vùng Vịnh.

Nếu Washington tiếp tục lệnh phong tỏa hải quân, Tehran sẽ đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb và rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Fars cũng đưa tin, để đáp trả một chiến dịch trên bộ tiềm tàng của Mỹ trên lãnh thổ Iran, Tehran sẽ tìm cách chiếm giữ các căn cứ của Mỹ trong khu vực bằng cách huy động sự hỗ trợ của người dân địa phương và các nhóm bán quân sự thuộc Trục Kháng chiến.

Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i cho biết các xuồng cao tốc và phương tiện không người lái dưới nước (UUV) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang sẵn sàng đối phó với các tàu Mỹ tiến vào khu vực. Ông nói, lực lượng này đang chờ trong các hang gần đảo Farur ở phía nam Iran.

Ông Gholam-Hossein cho rằng phía Mỹ không dám tiếp cận eo biển Hormuz.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã kéo dài gần 2 tháng. Trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần kết thúc vào ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất thống nhất và các cuộc đàm phán hoàn tất.

Ông Trump nêu rõ, bất chấp ngừng bắn, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran hôm 22/4 đưa tin các lực lượng quân sự của nước này đã bắt giữ ít nhất 3 con tàu tại eo biển Hormuz vì lý do vi phạm các quy định về lưu thông.

Iran đã duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc vận chuyển qua eo biển này kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào cuối tháng 2.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định tuân thủ việc gia hạn lệnh ngừng bắn do Washington đơn phương công bố và sẽ ưu tiên các lợi ích của riêng mình.

Ngày 22/4, đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho biết Tehran tin rằng các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan có thể được nối lại nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Các cơ quan chức năng của Iran phát tín hiệu họ có thể nới lỏng các hạn chế tại Hormuz nếu Mỹ dỡ phong tỏa và các biện pháp trừng phạt khác nhắm vào Iran.