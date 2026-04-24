Ông Trump không vội chấm dứt xung đột, bác kịch bản tấn công hạt nhân Iran

Mỹ không vội chấm dứt xung đột

Phát biểu với phóng viên ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng kéo dài cuộc chiến với Iran. Khi bị hỏi dồn về một thời gian biểu cụ thể, ông nói: “Đừng hối thúc tôi”.

Ông Trump một lần nữa khẳng định ông không cảm thấy áp lực phải kết thúc xung đột Iran nhanh chóng, bất chấp mốc thời gian ban đầu của ông là 4-6 tuần. Ông đồng thời chỉ ra việc Iran không thể xuất khẩu dầu trong thời gian diễn ra lệnh phong tỏa hàng hải.

“Tôi không muốn tự hối thúc mình, các bạn biết đấy, bởi vì mọi bài báo đều nói rằng ông Trump đang chịu áp lực về thời gian. Không, các bạn biết ai mới là người đang chịu áp lực thời gian không? Chính là Iran, bởi vì nếu họ không thể luân chuyển dầu mỏ, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu khí của họ sẽ nổ tung”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Tổng thống Trump chỉ ra rằng lệnh ngừng bắn đang diễn ra là một dấu hiệu đầy hứa hẹn trong các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta đã dừng lại sớm một chút, vì họ muốn có hòa bình”.

“Họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Chúng ta đã và đang nói chuyện với họ, nhưng thậm chí họ còn không biết ai đang lãnh đạo đất nước... vì vậy chúng tôi nghĩ rằng mình nên cho họ một chút cơ hội để giải quyết một số vấn đề”, ông nói.

Mỹ sẽ không tấn công hạt nhân

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Iran.

“Tại sao tôi phải sử dụng vũ khí hạt nhân?”, ông Trump nói, đồng thời lập luận rằng Mỹ đã phá hủy phần lớn Iran mà không cần đến một cuộc tấn công hạt nhân.

Những phát biểu của ông Trump cách đây 2 tuần rằng “toàn bộ một nền văn minh sẽ bị xóa bỏ vào đêm nay” nếu Iran không thực hiện thỏa thuận đã khiến một số người chỉ trích ông công khai tự hỏi liệu ông có đang ám chỉ đến một cuộc tấn công hạt nhân hay không.

Mỹ và Iran sau đó đã đồng ý một lệnh ngừng bắn trước khi ông Trump thực hiện lời đe dọa đó.

Hiện nay, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz, và Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Hải quân “bắn và loại bỏ” bất kỳ tàu nào của Iran đang rải thủy lôi tại tuyến đường vận tải huyết mạch này.

Cuộc xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài gần 2 tháng. Sau 40 ngày giao tranh, 2 bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần để mở đường cho các cuộc hòa đàm. Đầu tuần này, ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất thống nhất và các cuộc thảo luận hoàn tất.

Một số nhà phân tích cho rằng cuộc chiến ở Iran đã bào mòn kho tên lửa của Mỹ.

Báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa tầm xa Tomahawk trong cuộc chiến với Iran, cùng với khoảng từ 1.500 đến 2.000 tên lửa phòng không quan trọng, bao gồm các hệ thống đánh chặn THAAD và Patriot.

Theo WSJ, việc bổ sung đầy đủ các kho dự trữ đã cạn kiệt có thể mất tới 6 năm. Điều này đã gây ra các cuộc thảo luận trong chính quyền Tổng thống Trump về việc điều chỉnh các kế hoạch tác chiến cho những cuộc khủng hoảng tiềm tàng trong tương lai.

Trong khi đó, tình báo Mỹ đánh giá năng lực tên lửa của Iran vẫn rất lớn. Iran được cho là vẫn còn hàng nghìn tên lửa cùng các bệ phóng và máy bay không người lái.