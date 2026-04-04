Tổng thống Trump nhắc “tối hậu thư” 48 giờ với Iran

“Hãy nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để thực hiện một thỏa thuận hoặc mở cửa eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần, còn 48 giờ nữa trước khi cả địa ngục sẽ trút xuống”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 4/4.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại lời đe dọa từng 2 lần bị trì hoãn về việc ném bom các cơ sở năng lượng của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz, thời hạn này sẽ hết hiệu lực vào ngày 6/4.

Ông Trump đã liên tục dọa ném bom các địa điểm năng lượng của Iran, đồng thời cũng tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua.

Ông tuyên bố, những người ra quyết định mới của Iran, những người được đưa lên sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel hạ sát hàng chục quan chức cấp cao Iran, là những người hợp lý hơn và sẵn lòng thực hiện một thỏa thuận.

Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy điều đó và các nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn bị cho là đã rơi vào bế tắc.

Hãng tin Fars của Iran dẫn một nguồn tin ngày 3/4 cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ. Đề xuất được đưa ra thông qua một quốc gia khác.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin, Tehran đã từ chối gặp các quan chức Mỹ tại Islamabad, Pakistan, đồng thời mô tả các yêu cầu của Washington là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tiếp tục tìm cách giải quyết bế tắc và đang xem xét các địa điểm đàm phán thay thế, bao gồm Doha và Istanbul.

Về điều này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc truyền thông Mỹ đang bóp méo lập trường của Tehran đối với các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Iran vẫn "vô cùng biết ơn" Pakistan vì những nỗ lực trung gian và chưa bao giờ từ chối một chuyến thăm tới Islamabad.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Abbas Araghchi nhấn mạnh, ưu tiên của Iran là đảm bảo các điều khoản cho một sự "kết thúc dứt điểm và lâu dài đối với cuộc chiến nhằm vào Iran”.

Ngoại trưởng Araghchi trước đó cũng tuyên bố Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công trong khu vực, thay vì lệnh ngừng bắn tạm thời.

Iran đã đưa ra các điều kiện để chấm dứt xung đột, bao gồm việc Mỹ bồi thường chiến tranh, rút ​​quân Mỹ khỏi các căn cứ ở Trung Đông và đảm bảo không có các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Tehran mới đây đưa thêm vào danh sách này yêu cầu công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Giới chức Iran phát tín hiệu sẽ tiếp tục kiểm soát Hormuz hậu xung đột, thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển này.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump sau thời hạn 6/4 mà Iran tiếp tục phong tỏa Hormuz.