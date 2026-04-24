Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali (Ảnh: Tehran Times).

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 23/4 tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng phải dẫn đến hòa bình lâu dài, công nhận các quyền chính đáng của Tehran, bồi thường thiệt hại và có các bảo đảm chống lại sự gây hấn mới.

"Nếu họ muốn xung đột, chúng tôi sẵn sàng xung đột. Nếu có đàm phán, chúng phải công bằng và nhằm mục đích đạt được hòa bình lâu dài, công nhận các quyền chính đáng của Iran, bồi thường thiệt hại, phải có các bảo đảm chống lại sự gây hấn mới. Trong trường hợp đó chúng tôi sẵn sàng đàm phán", ông phát biểu.

Xung đột Mỹ - Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4 để mở đường cho các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, cuộc đàm phán ở Islamabad hôm 11/4 đã đổ vỡ do bất đồng về một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran hiện không phải là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo hãng tin ISNA, ông Baghaei nói rằng trong các vòng đàm phán trước đây, các cuộc thảo luận tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, nhưng điều này không còn khả thi trong hoàn cảnh hiện tại. Ông nhấn mạnh vấn đề chính hiện nay là chấm dứt xung đột theo cách đáp ứng được lợi ích của Tehran.

Ông Baghaei cho biết thêm, các chủ đề đàm phán cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Ông nói điều quan trọng đối với Iran là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường và các đảm bảo không gây hấn phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran cũng nêu rõ sẽ chưa có đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không muốn bị hối thúc trong việc kết thúc cuộc chiến với Iran. Ông đã thông báo lệnh ngừng bắn đến khi nào Iran đệ trình các đề xuất thống nhất và hoàn tất đàm phán.

Tuy nhiên, ông Trump chưa thiết lập bất kỳ thời hạn cụ thể nào về việc Tehran cần phải đệ trình một đề xuất hòa bình.

Phát biểu với phóng viên ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng kéo dài cuộc chiến với Iran.

Ông Trump một lần nữa khẳng định ông không cảm thấy áp lực phải kết thúc xung đột Iran nhanh chóng, bất chấp mốc thời gian ban đầu của ông là 4-6 tuần. Ông cũng khẳng định, ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Iran.