Tổng thống Trump cảnh báo châu Âu về loạt vấn đề "nóng"

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các nhà lãnh đạo EU và NATO vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Politico được đăng tải hôm 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quốc gia châu Âu “đang suy tàn”.

“Tôi nghĩ họ yếu đuối”, ông Trump nói về các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời cho biết “châu Âu không biết phải làm gì”.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích châu Âu về các vấn đề nghiêm trọng, trong đó có vấn đề nhập cư và Ukraine.

Khi được hỏi về vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Trump cho biết các nhà lãnh đạo khu vực này “nói quá nhiều”, đồng thời nói thêm rằng nếu châu Âu vẫn tin Kiev có thể giành chiến thắng, họ có thể tiếp tục ủng hộ Kiev cho đến khi họ muốn.

Tổng thống Trump nhận định chính sách nhập cư của châu Âu đang đẩy một số quốc gia đến bờ vực suy yếu.

"Nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện nay, theo tôi, châu Âu sẽ không còn tồn tại, nhiều quốc gia trong số đó sẽ không còn hiệu quả nữa. Chính sách nhập cư của họ là một thảm họa. Những gì họ đang làm với vấn đề nhập cư cũng là một thảm họa”, ông Trump cảnh báo.

Theo Tổng thống Trump, nhiều chính phủ châu Âu đang cho phép nhập cảnh “không kiểm soát, không sàng lọc”, thậm chí các nhà lãnh đạo châu Âu từ chối trục xuất những người nhập cảnh trái phép.

“Họ muốn giữ thể diện chính trị và họ không muốn đưa những người này trở lại nơi họ đến”, ông Trump nói.

Ông Trump ca ngợi Hungary và Ba Lan về cách tiếp cận kiểm soát biên giới, đối lập với các quốc gia châu Âu khác, đặc biệt là Đức và Thụy Điển, mà ông cho rằng đã mất kiểm soát vấn đề di cư.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "châu Âu đang đi theo một số hướng xấu”.

“Điều đó rất tồi tệ cho người dân. Chúng tôi không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều. Họ đang đi theo một số hướng rất tồi tệ”, ông Trump nói thêm.

Theo Tổng thống Trump, châu Âu phải "rất cẩn trọng" và họ đang "làm quá nhiều thứ".

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra vài ngày sau khi Nhà Trắng đề cập đến châu Âu trong chiến lược an ninh quốc gia mới.

Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), đồng thời ưu tiên bảo vệ doanh nghiệp và người lao động Mỹ trước các quy định xuyên biên giới của EU.

Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, Nhà Trắng cho rằng châu Âu đang vận hành cứng nhắc và phải đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" do vấn đề di cư.

Tổng thống Trump và các nước châu Âu cũng ngày càng bất đồng về kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Châu Âu lo ngại Washington muốn buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Các nước châu Âu đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xem xét lại kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích khoản tiền phạt "tồi tệ" trị giá 140 triệu USD mà EU áp dụng với mạng xã hội X của tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Sau khi X bị phạt, ông Musk nói rằng khối này nên bị "giải tán". EU đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của tỷ phú Musk.