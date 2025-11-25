Tổng thống Trump ca ngợi mối quan hệ "vô cùng vững chắc" với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10 (Ảnh: AFP).

“Tôi vừa có một cuộc điện đàm rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm Ukraine - Nga, fentanyl, đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác… Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân vĩ đại của chúng tôi và mọi thứ sẽ còn tiến triển tốt hơn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/11.

Tổng thống Mỹ khẳng định “mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng vững chắc”.

“Cuộc điện đàm này là sự tiếp nối sau cuộc họp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc vào 3 tuần trước. Kể từ đó, hai bên đã đạt nhiều bước tiến trong việc duy trì các thỏa thuận luôn cập nhật và chính xác”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, bây giờ hai bên “có thể tập trung vào bức tranh toàn cảnh”.

“Vì mục đích đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời tôi đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4, tôi đã nhận lời và tôi cũng đáp lại bằng cách mời ông ấy tới thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm. Chúng tôi đã nhất trí rằng việc duy trì liên lạc thường xuyên là vô cùng quan trọng, và tôi rất mong muốn được làm điều đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tập trung vào vấn đề thương mại và kéo dài khoảng một giờ.

"Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã thấy từ phía Trung Quốc, và họ cũng cảm thấy như vậy", bà Leavitt nói.

Theo hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh và Washington nên duy trì đà phát triển trong mối quan hệ song phương và tiếp tục tiến về phía trước theo đúng hướng, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại rằng ông và Tổng thống Trump đã có một cuộc gặp thành công tại Busan vào tháng trước và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

Ông Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã điều chỉnh lại hướng đi của “con tàu khổng lồ” quan hệ Trung - Mỹ và tạo thêm động lực để con tàu tiến về phía trước một cách vững chắc, từ đó gửi đi một thông điệp tích cực đến thế giới.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, kể từ đó, quan hệ Trung - Mỹ nhìn chung đã duy trì một quỹ đạo ổn định và tích cực, và điều này được cả hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên nên mở rộng danh sách hợp tác và rút ngắn danh sách các vấn đề bất đồng, để đạt được tiến triển tích cực hơn, tạo không gian mới cho hợp tác song phương, đồng thời mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước và thế giới.

Ông Tập Cận Bình đã nêu rõ lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh rằng việc hòn đảo "quay trở lại Trung Quốc là một phần không thể tách rời của trật tự quốc tế thời hậu chiến".

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên sau 6 năm bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 30/10. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận để giải quyết "các vấn đề thương mại lớn".

Trung Quốc đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới nhất của nước này để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan tương ứng. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết của Mỹ về việc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tạm dừng các cuộc điều tra đối với các lĩnh vực hàng hải và chuỗi cung ứng của Bắc Kinh.

Quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc từng leo thang căng thẳng sau nhiều năm tranh chấp thương mại, bắt đầu từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc từ 57% xuống 47% và tạm dừng các hạn chế xuất khẩu nhắm vào một số công ty Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ giảm thuế liên quan đến thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl, trong khi Trung Quốc cũng điều chỉnh các biện pháp trả đũa.

Bắc Kinh cho biết sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm khi nghiên cứu các kế hoạch dài hạn. Các vật liệu được sử dụng trong điện tử và công nghệ quân sự đã bị nhắm mục tiêu sau khi Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip.

Trung Quốc cũng đồng ý nối lại việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, vốn đã bị tạm dừng trong giai đoạn bế tắc thương mại gần đây, trong khi hầu hết các hạn chế thương mại khác vẫn được duy trì.

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trên mạng xã hội X, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước để giúp tránh xung đột. Bộ trưởng Hegseth nói rằng mục đích của kênh liên lạc này là "giảm xung đột và hạ nhiệt mọi vấn đề phát sinh".