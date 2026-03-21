Tổng thống Putin tuyên bố Nga luôn sát cánh cùng Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

RIA Novosti dẫn thông tin từ Điện Kremlin ngày 21/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng đến đất nước và người dân Iran dịp lễ Nowruz.

“Tổng thống Vladimir Putin chúc nhân dân Iran vượt qua những thử thách khắc nghiệt, đồng thời nhấn mạnh trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran”, Điện Kremlin cho hay.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự ủng hộ kiên định và tình đoàn kết của Nga với Iran trong thông điệp chúc mừng gửi tới tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

“Về phần mình, tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran. Nga đã và sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy của Iran”, Điện Kremlin đăng tải thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3.

Trong thông điệp này, Tổng thống Putin cũng chỉ trích chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Nga là một trong những đồng minh thân cận của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Politico dẫn nguồn thạo tin cho hay, Nga đã đưa ra một đề xuất với Mỹ về việc giảm quy mô hợp tác tình báo với Iran, bao gồm việc không cung cấp thông tin về các vị trí quân sự của Mỹ ở Trung Đông, để đổi lấy việc Washington chấm dứt hỗ trợ tình báo cho Ukraine.

Ý tưởng này được cho là do đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, nêu ra trong một cuộc gặp tuần trước tại Miami với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo các nguồn tin, đề xuất này cuối cùng đã bị phía Mỹ bác bỏ

Tuy nhiên, ông Dmitriev đã gọi thông tin của Politico là “tin giả” trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng gọi đây là thông tin sai sự thật.

“Hiện nay có rất nhiều thông tin khác nhau đang lan truyền về cuộc chiến này. Phần lớn trong số đó là thông tin sai lệch, vì vậy chúng tôi không thấy cần thiết phải bình luận về từng tin một. Các đại diện chính thức của Mỹ đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Chính họ đã nói rằng họ không có thông tin gì về vấn đề này”, ông Peskov nói.

Trước đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 10/3 cho biết Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ, trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Washington trong khu vực.