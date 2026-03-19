Nga xem xét ngừng cấp năng lượng cho châu Âu sau lệnh của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Về chỉ đạo của Vladimir Putin liên quan đến việc xem xét khả năng rút sớm khỏi thị trường khí đốt châu Âu, vấn đề này đang được cân nhắc và đòi hỏi một phân tích khá sâu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/3.

Ông Peskov lưu ý rằng thị trường năng lượng đang trải qua biến động nghiêm trọng do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có chiều hướng leo thang.

“Dĩ nhiên, những biến động này khiến tất cả mọi người khó dự đoán xu hướng thị trường. Vì vậy, chúng tôi đang tiến hành phân tích sâu, tính đến mọi đặc thù của tình hình hiện tại”, ông nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ Nga đã được giao nhiệm vụ đánh giá tính khả thi và mức độ hợp lý của việc dừng cung cấp năng lượng cho thị trường châu Âu. Ông đồng thời nói rằng bắt đầu từ ngày 25/4, các nước Liên minh châu Âu dự kiến áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc mua hydrocarbon của Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tiến tới cấm hoàn toàn vào năm 2027.

Trong bối cảnh này, ông Putin nhận định, có thể sẽ có lợi hơn cho Nga nếu chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường hấp dẫn hơn ngay từ bây giờ, thay vì chờ đến khi bị “đóng sầm cửa trước mặt”.

“Không có động cơ chính trị nào ở đây. Nhưng nếu trong một hoặc hai tháng nữa chúng tôi vẫn sẽ bị ngắt kết nối, thì tốt hơn là dừng ngay từ bây giờ và chuyển sang những quốc gia là đối tác đáng tin cậy, đồng thời thiết lập vị thế tại đó”, Tổng thống Putin phát biểu hôm 4/3.

Tuy nói rằng “đây chưa phải là quyết định cuối cùng”, nhưng ông Putin nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về vấn đề này”.

Theo ông Putin, Nga có thể chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường mới nổi, trong bối cảnh EU liên tục tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu các nguồn tài nguyên của Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tại EU là hệ quả của những “chính sách sai lầm” mà giới chức khối này đã theo đuổi trong nhiều năm.

Ông nhấn mạnh, Nga “luôn là và vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác, bao gồm cả các quốc gia châu Âu.

“Chẳng hạn như các nước Đông Âu, Slovakia và Hungary. Chúng tôi cung cấp cho họ các nguồn năng lượng của mình, cả dầu mỏ lẫn khí đốt, và chúng tôi có ý định tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Ban lãnh đạo các quốc gia này sẽ theo đuổi cùng một chính sách như hiện nay, tức là trở thành đối tác đáng tin cậy đối với chúng tôi”, Tổng thống Putin nói.

Châu Âu đang đối mặt với một cú sốc năng lượng mới khi giá khí đốt, nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang do các cuộc không kích qua lại giữa Mỹ, Israel với Iran.