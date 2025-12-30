Tổng thống Putin: Nga chọc thủng phòng tuyến, Ukraine rút quân dọc mặt trận

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp cùng các quan chức quân sự cấp cao về chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 29/12 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 29/12 đã chủ trì cuộc họp với ban lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và chỉ huy của các lực lượng đang hoạt động tại khu vực xung đột.

Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng Nga đang tiến công thành công, chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và buộc quân đội Ukraine phải rút lui dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

"Các binh sĩ thuộc các tiểu đoàn chiến đấu của Nga đang tiến công đều đặn, xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Binh sĩ Ukraine đang rút lui khắp nơi, dọc theo toàn bộ chiến tuyến", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp về tình hình chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Putin xác nhận Lực lượng tác chiến phía Đông của Nga đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine và đang phát động cuộc tấn công hướng tới thành phố Zaporizhia.

"Tình hình đang diễn biến thuận lợi tại khu vực tác chiến của Lực lượng tác chiến phía Đông ở vùng Zaporizhia. Các binh sĩ của lực lượng tác chiến đã vượt sông Gaichur với lực lượng hùng hậu, chọc thủng phòng tuyến của đối phương và đang phát động cuộc tấn công hướng tới Zaporizhia với tốc độ tốt", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, vào tháng 12, Lực lượng tác chiến phía Đông của Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 200 km2 lãnh thổ và 10 khu dân cư, trong đó có thị trấn Gulyaipole.

Tổng thống Putin chỉ thị tiếp tục nỗ lực mở rộng vành đai an ninh biên giới giữa Nga và Ukraine trong năm 2026.

"Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, vì nó đảm bảo an ninh cho các khu vực biên giới của Nga. Công việc này chắc chắn phải được tiếp tục trong năm 2026", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, báo cáo rằng trong tháng 12, lực lượng Nga đã giành được hơn 700 km2 lãnh thổ, kiểm soát khoảng 32 khu định cư tại Ukraine.

Ông Gerasimov cho biết, trong tháng này, quân đội Nga đạt tốc độ tiến công cao nhất trong cả năm, đồng thời cho biết các đơn vị đang tiến công “gần như dọc toàn bộ mặt trận”.

“Đối phương (Ukraine) không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công chủ động nào. Họ tập trung nỗ lực chính vào việc củng cố hệ thống phòng thủ và tìm cách làm chậm đà tiến công của chúng ta bằng cách tiến hành các cuộc phản kích ở những khu vực riêng lẻ và sử dụng máy bay không người lái với số lượng lớn”, ông Gerasimov nói.

Ông Gerasimov cho biết thêm, nhiệm vụ giành quyền kiểm soát vùng Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporizhia và Kherson, sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, cụm quân “Tsentr” (Trung tâm), sau khi giành được Krasnoarmeysk và Dimitrov, đang tiếp tục tiến công trên mặt trận quy mô lớn.

Lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Boguslavka và Dibrova, ông Gerasimov cho biết thêm.

Tướng Gerasimov xác nhận, lực lượng Nga đang tích cực tiến công tại thành phố Krasny Liman, đồng thời quân đội Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka.

Tướng Gerasimov tuyên bố, trong năm 2025, Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát 6.460 km2 lãnh thổ và 334 khu định cư.

Theo ông Gerasimov, các đơn vị quân đội Triều Tiên đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể trong hoạt động rà phá bom mìn tại các quận Sudzhansky, Glushkovsky và Korenevsky thuộc vùng Kursk của Nga.