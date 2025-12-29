Nga, Mỹ công bố chi tiết điện đàm giữa Tổng thống Trump - Putin về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: NBC).

“Tôi vừa có một cuộc điện đàm tốt đẹp và rất hiệu quả với Tổng thống Nga Putin trước cuộc gặp của tôi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 28/12.

Điện Kremlin cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay, cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 15 phút, được mô tả là “thân thiện, thiện chí và mang tính công việc”.

Theo ông Ushakov, 2 nhà lãnh đạo đã bày tỏ mối quan tâm chung trong việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa vào những hiểu biết đã đạt được giữa 2 Tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska hồi tháng 8.

Cả lãnh đạo Nga và Mỹ đều nhất trí rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời như đề xuất của Ukraine và các nước châu Âu hậu thuẫn “chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm gia tăng nguy cơ tái diễn các hành động thù địch”.

Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiếp tục tiến trình dàn xếp bằng cách thành lập 2 “nhóm công tác” nhằm giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế.

Hai Tổng thống cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi sau cuộc gặp của nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trước đó, ông Zelensky nói với Axios rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về khuôn khổ hòa bình trong các cuộc thảo luận. Kế hoạch này được cho là sẽ yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trước khi đạt được bất kỳ dàn xếp lâu dài nào.

Moscow từ lâu đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho rằng bất kỳ điều gì không đạt tới một thỏa thuận hòa bình đều sẽ tạo điều kiện cho quân đội Ukraine tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng.

Đầu tuần này, ông Zelensky cũng tiết lộ đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm sau khi phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận dựa trên kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm do Washington soạn thảo. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ đề xuất này, gọi đó là kế hoạch không thể chấp nhận bởi nó khác biệt một cách căn bản so với kế hoạch mà Nga và Mỹ đã thảo luận.

Trong một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao cuối tuần qua, Tổng thống Putin nói, phương Tây đang đưa ra cho Kiev những điều khoản hòa bình “tử tế”, bao gồm các bảo đảm an ninh trong một khuôn khổ tốt, một kế hoạch phục hồi kinh tế, và một lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, theo ông, Kiev vẫn không vội giải quyết hòa bình bất chấp các điều khoản thuận lợi.

Ông Putin cảnh báo, Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình trên chiến trường nếu Ukraine “né tránh một giải pháp hòa bình”.