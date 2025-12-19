Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12 (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẵn sàng và mong muốn kết thúc cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra vào tháng 6 năm ngoái tại Bộ Ngoại giao Nga, và bằng việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên hỏi đáp thường niên kết hợp với cuộc họp báo cuối năm vào ngày 19/12.

Tổng thống Putin cho biết Nga mong muốn sống trong hòa bình, không có bất kỳ xung đột quân sự nào vào năm 2026.

"Chúng tôi cũng thực sự muốn sống trong hòa bình và không có bất kỳ xung đột quân sự nào vào năm tới", ông Putin nói.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng Nga nhận thấy Ukraine chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ. Theo ông, về cơ bản, Kiev đang từ chối chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình.

Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đang tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến và dự kiến giành được những bước tiến mới trước cuối năm nay.

“Chắc chắn rằng trước cuối năm nay, chúng ta sẽ chứng kiến ​​những bước tiến mới của lực lượng vũ trang, của các binh lính của chúng ta”, ông Putin tuyên bố.

Ông lưu ý rằng Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka hiện là những khu vực phòng thủ chính của Ukraine, đồng thời xác nhận thế chủ động chiến lược dọc tiền tuyến đã hoàn toàn chuyển sang Nga sau khi lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi vùng lãnh thổ Kursk của Nga.

Kiev đã phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk năm ngoái, tuyên bố chiến dịch này sẽ củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, với việc kiểm soát Seversk, các cơ hội mới đã mở ra cho lực lượng vũ trang Nga tiến về Slavyansk.

Ông Putin cho biết giao tranh vẫn diễn ra ở Konstantinovka và hơn 50% thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo ông Putin, chính quyền Kiev đã xây dựng các khu vực phòng thủ trong 10 năm qua, và ông mô tả việc quân đội Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk là một sự kiện rất quan trọng.

Ông Putin cảnh báo những nỗ lực của Ukraine nhằm đảo ngược bước tiến của Nga “bằng mọi giá” đều không thành công và càng làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược của Kiev. Tổng thống Nga nhận định, việc cạn kiệt nguồn dự bị của lực lượng Ukraine sẽ buộc Kiev phải chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 17/12, Tổng thống Putin cho biết năm 2025 đã trở thành một giai đoạn quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông nói rằng quân đội Nga đang nắm giữ vững chắc thế chủ động chiến lược dọc toàn bộ chiến tuyến.

Theo Tổng thống Putin, các vị trí mà quân đội Nga giành được, các cứ điểm được thiết lập trong những tháng gần đây, cũng như kinh nghiệm chiến thuật và tác chiến độc đáo trong việc phá vỡ phòng tuyến của Ukraine đang cho phép Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công theo các hướng chiến lược quan trọng.

Ông Putin xác nhận quân đội Nga đang tiến công và làm suy yếu Ukraine cùng lực lượng dự bị của đối phương, bao gồm cả những lực lượng được huấn luyện tại các trung tâm quân sự phương Tây và được trang bị vũ khí nước ngoài.

Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Putin được tổ chức tại Moscow vào ngày 19/12 (Ảnh: Reuters).

Nỗ lực của Tổng thống Trump

Tổng thống Putin khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực một cách nghiêm túc và chân thành để chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Putin cho biết Nga về cơ bản đã đồng ý với các đề xuất do ông Trump đưa ra về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8. Ông nhấn mạnh rằng Moscow không thể chịu trách nhiệm về thương vong dân thường và Nga không phải là bên khơi mào cuộc chiến này.

Ông cũng nói rằng không có lý do gì để cho rằng Nga đang bác bỏ một kế hoạch hòa bình, khẳng định những tuyên bố như vậy là không chính xác.

Theo Tổng thống Putin, trước cuộc gặp tại Alaska, Nga đã được đề nghị những thỏa hiệp về Ukraine và sẵn sàng chấp nhận chúng.

Ông nói thêm rằng tại Alaska, ông đã đồng ý với các thỏa hiệp được đề xuất bất chấp sự khó khăn của những quyết định đó, nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đàm phán và chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết một bước đột phá trong việc giải quyết xung đột Ukraine phụ thuộc vào phương Tây, chủ yếu là người đứng đầu chính quyền Kiev và phương Tây.

Ông khẳng định Nga phải loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra xung đột ở Ukraine để đảm bảo điều tương tự không xảy ra, đồng thời cho biết Moscow tìm cách giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán.