Nga huy động 710.000 quân cho chiến dịch tấn công chiến lược

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: RBC).

Tại cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào ngày 17/12, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đã tăng cường quân số lên khoảng 710.000 người để tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược.

“Để tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược, đối phương đã tăng cường lực lượng lên khoảng 710.000 người. Mặc dù chịu tổn thất đáng kể, quân đội Nga vẫn không từ bỏ các hoạt động tấn công, mặc dù không đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào về mặt chiến dịch”, ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi lấy dẫn chứng về những hoạt động hiệu quả của lực lượng phòng vệ Ukraine. Ông tuyên bố nhờ các chiến dịch tìm kiếm và tấn công tích cực, quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% thành phố này.

Ông Syrskyi đặc biệt chú ý đến mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đã cố gắng kiểm soát thành trì Pokrovsk trong hơn 17 tháng.

“Các đơn vị Ukraine đang giữ vững vị trí và nắm thế chủ động. Kết quả của các cuộc phản công, họ đã giành lại quyền kiểm soát 16km2 ở phía bắc thành phố. Họ cũng tái chiếm 56km2 lãnh thổ ở các khu vực Hryshyne, Kotlyne và Udachne, phía tây Pokrovsk”, ông nói thêm.

Ông Syrskyi tuyên bố quân đội Ukraine tiếp tục bảo vệ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, bất chấp áp lực gia tăng từ lực lượng Nga.

Theo ông, sau các cuộc họp làm việc với các chỉ huy quân đoàn và đơn vị, các quyết định cụ thể đã được đưa ra để tăng cường năng lực phòng thủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Ngày 10/12, quân đội Nga đã cố gắng đột phá ở khu vực làng Hryshyne gần Pokrovsk, sử dụng một đoàn xe cơ giới, nhưng Ukraine tuyên bố cuộc tấn công đã bị chặn đứng và Moscow đã phải hứng chịu các đòn tấn công chính xác từ các đơn vị Ukraine.

Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine cũng xác nhận lực lượng phòng vệ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiềm chế quân Nga trong khu vực Pokrovsk. Quân đội Ukraine cung cấp yểm trợ trên không cho các tuyến đường hậu cần trên bộ tiếp cận thành phố.

Trước đó, có thông tin cho rằng lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực trách nhiệm hoạt động của quân khu phía Đông tiếp tục đẩy lùi bước tiến của Nga, nhờ vào lực lượng tăng viện vừa đến khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

Vị trí Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trong vài ngày qua, cả lực lượng Ukraine và Nga đều đang tiến công trên chiến tuyến, với tình hình giao tranh ở mặt trận Pokrovsk và Kupiansk vẫn là nóng nhất.

Tháng trước, Tham mưu trưởng quân đội Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát được Kupiansk. Kiev phủ nhận việc để mất Kupiansk và một chỉ huy Ukraine tuần trước cho biết lực lượng Ukraine đã tái chiếm một phần thành phố trong một chiến dịch bao vây quân Nga.

Nga cũng khẳng định đã giành được Pokrovsk ở mặt trận Donetsk, nhưng phía Ukraine nhấn mạnh họ chưa thất thủ ở thành trì này. Giờ đây, Ukraine đang nhằm mục tiêu vào các tuyến hậu cần quan trọng, cũng như đơn vị tinh nhuệ mà Moscow triển khai ở tiền tuyến.

Ukraine đang chịu áp lực phải nhượng bộ lãnh thổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Phát biểu tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 17/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đang nắm giữ vững chắc thế chủ động chiến lược dọc toàn bộ chiến tuyến.

Theo Tổng thống Putin, các vị trí mà quân đội Nga giành được, các cứ điểm được thiết lập trong những tháng gần đây, cũng như kinh nghiệm chiến thuật và tác chiến độc đáo trong việc phá vỡ phòng tuyến của Ukraine đang cho phép Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công theo các hướng chiến lược quan trọng.

Ông Putin nói thêm rằng quân đội Nga đang tiến công và làm suy yếu Ukraine cùng lực lượng dự bị của đối phương, bao gồm cả những lực lượng được huấn luyện tại các trung tâm quân sự phương Tây và được trang bị vũ khí nước ngoài.