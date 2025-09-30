Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh gọi 135.000 công dân nhập ngũ

Các tân binh tại một văn phòng tuyển quân của Nga (Ảnh: Moscow News).

“Sắc lệnh quy định, từ ngày 1/10 đến 31/12, quân đội sẽ tuyển 135.000 công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 30, không thuộc diện dự bị và phải thực hiện nghĩa vụ quân sự”, văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức nêu rõ.

Sắc lệnh cũng quy định việc xuất ngũ đối với các binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan đã hết thời hạn phục vụ theo diện nghĩa vụ.

Chính phủ Nga, chính quyền các khu vực và các ủy ban tuyển quân được giao nhiệm vụ bảo đảm triển khai mọi biện pháp cần thiết cho đợt gọi nhập ngũ lần này.

Ngoài ra, các bộ trưởng, lãnh đạo cơ quan dịch vụ và cơ quan liên bang khác cũng được chỉ thị tổ chức tuyển quân đối với những công dân đang làm việc tại các bộ, cơ quan hành pháp liên bang và các tổ chức trực thuộc.

Theo Moscow Times, đây là đợt huy động nhập ngũ mùa thu lớn nhất trong vòng 9 năm qua ở Nga. Trước đó, trong đợt huy động mùa thu năm 2016, Nga gọi 152.000 công dân nhập ngũ.

Trong 3 năm kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, trung bình Nga gọi nhập ngũ khoảng 127.000 nam công dân vào mỗi đợt huy động mùa thu.

Trong khi đó, đợt huy động mùa xuân năm nay, Nga gọi 160.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông thường, số nam giới được gọi nhập ngũ nhiều hơn vào mùa xuân, thời điểm hầu hết học sinh và sinh viên tốt nghiệp.

Theo quy định chính thức, tân binh sẽ phục vụ tại các căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lính nghĩa vụ không được đưa ra chiến trường và rằng đợt tuyển quân không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoài chương trình nghĩa vụ quân sự thường niên, Nga đã tuyển hàng trăm nghìn quân nhân hợp đồng với mức lương cao và tiền thưởng nhập ngũ lớn.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh mở rộng lực lượng quân đội Nga lên 1,5 triệu quân nhân thường trực vào năm 2026.

Tuần trước, Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) đã thông qua dự luật hướng tới mô hình tuyển quân quanh năm, dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm sau.