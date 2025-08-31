Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Economic Times).

Theo Politico, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống thành phố Thiên Tân, Trung Quốc sáng 31/8, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của SCO tại Thiên Tân. SCO hiện có 10 thành viên chính thức và 16 đối tác đối thoại và quan sát viên.

Sau hội nghị, ông sẽ tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 2/9. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào khía cạnh hợp tác kinh tế, an ninh quốc tế và các vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ukraine và quan hệ với Mỹ.

Theo kế hoạch, ông Putin sẽ lưu lại Trung Quốc đến 3/9 để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II. Cùng tham dự sự kiện có Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Sáng nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đến Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm hội nghị SCO. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Trung Quốc trong vòng 7 năm.

Thủ tướng Modi khẳng định chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương không chỉ vì lợi ích của người dân 2 nước, mà còn vì hòa bình và phát triển chung của thế giới.

“Lợi ích của 2,8 tỷ người dân 2 nước gắn liền với sự hợp tác của chúng ta. Điều này cũng sẽ mở đường cho phúc lợi của toàn nhân loại. Chúng tôi cam kết thúc đẩy quan hệ song phương dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu cải thiện kể từ khi Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10 năm ngoái, cuộc gặp đầu tiên sau gần 5 năm.

Tại thời điểm đó, 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí khôi phục các đường bay trực tiếp giữa 2 nước, vốn bị đình chỉ từ sau đại dịch và các vụ đụng độ biên giới năm 2020.