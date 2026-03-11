Tổng thống Nga tiết lộ đà tiến công kiểm soát vùng chiến lược Donbass

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Tại cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) (tự xưng) hôm 10/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ Donetsk trong 6 tháng qua, khiến lực lượng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 15-17% khu vực này.

Ông Putin cho biết các quan chức Nga đã ước tính 6 tháng trước rằng Kiev kiểm soát khoảng 25% lãnh thổ Donetsk. Ông xác nhận các báo cáo gần đây cho thấy con số này nằm trong khoảng từ 15% đến 17%.

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, quân đội Nga đã giành được Seversk, một cứ điểm cũ của Ukraine ở phía bắc Donetsk, cũng như Krasnoarmeysk (được gọi là Pokrovsk ở Ukraine) và các thị trấn lân cận Dmitrov (Mirnograd) và Rodninskoye.

Krasnoarmeysk là một trong những thành phố lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk). Krasnoarmeysk cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine ở phía tây Donbass và được phòng thủ rất kiên cố.

Trận chiến giành Krasnoarmeysk và Dmitrov kéo dài từ mùa hè đến mùa đông năm 2025. Trong chiến dịch này, quân đội Nga đã bao vây một số lữ đoàn Ukraine lần đầu tiên kể từ trận chiến Mariupol năm 2022.

Tổng thống Putin gọi việc giành lại quyền kiểm soát Krasnoarmeysk và Dmitrov là “một bước quan trọng” hướng tới kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Nga tuyên bố, trong phần lớn năm 2025, quân đội Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn trước các cuộc tấn công của Moscow. Lực lượng Nga đã kiểm soát hàng chục khu định cư ở Donetsk và vùng Zaporizhia lân cận. Nga đã sáp nhập cả hai vùng này vào năm 2022, và đã tiến quân vào các vùng Kharkov, Sumy và Dnepropetrovsk của Ukraine năm ngoái.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng một giải pháp toàn diện và bền vững cho cuộc xung đột Ukraine sẽ đòi hỏi Kiev phải từ bỏ yêu cầu chủ quyền đối với Donbass. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bác bỏ điều này.

Vào tháng 12 năm ngoái, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow coi Donbass là lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga và dự định thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực này thông qua đàm phán hoặc lực lượng quân sự.

Donbass vốn là một trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than, luyện kim đen và kim loại màu của Ukraine. Donbass cũng từng là một trong các khu vực đô thị hóa nhất của Ukraine, có thời điểm khoảng 90% dân số sinh sống tại thành thị.

Việc vùng Donbass vẫn duy trì vị thế như là trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu Ukraine càng làm khu vực này trở nên quan trọng trong chiến lược của Nga.

Việc tận dụng được thế mạnh công nghiệp của vùng công nghiệp Donbass chắc chắn sẽ giúp ích cho Nga rất nhiều trong việc phục hồi kinh tế sau xung đột.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, theo dữ liệu nguồn mở, các nguồn tài nguyên ở Donbass ước tính trị giá 7,3 nghìn tỷ USD. Khu vực này có trữ lượng than, kim loại, đất hiếm và các nguyên vật liệu có giá trị khác, bao gồm cả lithium.

Tình trạng của vùng lãnh thổ Donbass cho đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhất giữa Nga và Ukraine.

Ukraine khẳng định việc đóng băng các vị trí tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào, bất chấp sự phản đối của Kiev.