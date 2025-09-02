Tổng thống Nga nêu điều kiện đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 1/9 (Ảnh: Reuters).

Bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 1/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nắm tay Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo tiến về phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cả ba đều tươi cười trò chuyện, xung quanh là các phiên dịch viên.

Phát biểu tại cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết phương Tây đã cố gắng đưa Ukraine vào quỹ đạo của phương Tây, sau đó tìm cách lôi kéo Kiev vào liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo.

"Để có một giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Ukraine, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng - điều mà tôi vừa đề cập và đã nhiều lần đề cập trước đây - phải được loại bỏ", ông Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, “sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh" cần phải được khôi phục. Ông cũng nhấn mạnh một loạt yêu cầu của Nga về NATO và an ninh châu Âu.

Tổng thống Putin cho biết "những thỏa thuận" mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8 đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga xác nhận ông sẽ thảo luận chủ đề này với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Trung Quốc.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất từ ​​Trung Quốc và Ấn Độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", Tổng thống Putin phát biểu tại diễn đàn.

"Tôi hy vọng những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Nga - Mỹ gần đây ở Alaska cũng sẽ góp phần vào mục tiêu này”, ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Putin thông báo ông đã chia sẻ chi tiết với Chủ tịch Tập Cận Bình về những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Trump, cũng như các công việc "đang được tiến hành" để giải quyết xung đột Ukraine.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov tuyên bố Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc ông Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay về một hội nghị thượng đỉnh 3 bên gồm các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine.

Ông Ushakov xác nhận ông Putin và ông Trump đã thảo luận về việc nâng cấp đội ngũ đàm phán cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Những đồn đoán về cuộc gặp giữa ông Putin ông Zelensky xuất hiện sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố ông đã "bắt đầu chuẩn bị" cho một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, thậm chí có thể mở rộng thành một hội nghị thượng đỉnh 3 bên.

Ông Ushakov nói thêm rằng mặc dù phái đoàn Mỹ đã hứa hẹn các đề xuất cụ thể về các cuộc gặp như vậy sau Alaska, nhưng vẫn chưa có đề xuất nào được đưa ra. Ông lưu ý rằng vấn đề này đang được thảo luận.

Theo ông Ushakov, xung đột Ukraine là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Modi tại hội nghị thượng đỉnh SCO.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng trước cho biết Moscow đã đồng ý xem xét một số đề xuất của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng tất cả đều bị Kiev bác bỏ.

Ông Lavrov cũng cho biết “Tổng thống Putin sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky" khi chương trình nghị sự được chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong tình hình hiện tại “chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch”.