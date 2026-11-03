Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 2/11 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu ông có thực hiện lời đe dọa nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran hay không.

Khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (ngày 3/11) hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không”.

Tổng thống Trump cũng vạch “lằn ranh đỏ”, nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ hiểu điều đó. Họ đã hiểu rõ điều này, thậm chí gần đây họ cũng đã lên tiếng xác nhận như vậy”, ông Trump tuyên bố.

“Nếu chúng ta để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ không bao giờ có thể vận hành như trước được nữa. Cả thế giới sẽ trở thành một nơi hoàn toàn khác”, ông nói thêm.

Ông Trump khẳng định chiến dịch của Mỹ thực chất không phải là một cuộc chiến, bởi vì gần đây Mỹ “rất ít khi giao tranh” sau các đợt tấn công quy mô lớn cách đây vài tháng, trong đó một số lãnh đạo cấp cao Iran đã thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump từng ám chỉ về việc nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Tuy nhiên, sau bài phát biểu ở Washington vào ngày 2/11, ông dường như đang cân nhắc hướng đi khác.

Cuộc chiến tại Iran được cho là nguyên nhân chính khiến giá xăng dầu tăng cao, gây áp lực lên các cử tri Mỹ. Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sức ép phải chấm dứt cuộc xung đột này.

Ngày 1/11, các nhà đàm phán Iran đã có mặt tại Doha để tham gia ngày đàm phán thứ ba liên tiếp với các bên trung gian từ Qatar, nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Hôm 2/11, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận và một thỏa thuận như vậy “có thể xảy ra”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận đã có “một số cuộc trao đổi tích cực với phía Iran”.

“Cả Tổng thống và tôi đều khá lạc quan về triển vọng có thể đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì điều đó”, ông Vance cho biết.

Trước đó, Axios đưa tin Phó Tổng thống Mỹ đã gửi một bức thư cho người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran, ông Mohsen Rezaei, về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán mới. Đây là cuộc trao đổi ở cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều tháng qua.

Iran xác nhận các cuộc trao đổi “chuyên sâu” đang diễn ra với Mỹ, đồng thời đề xuất mở lại eo biển Hormuz với những điều kiện nghiêm ngặt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp đang được thực hiện thông qua các bên trung gian.

“Xét đến tính nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay, các cuộc tham vấn và thảo luận đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian rất tích cực trong các cuộc đàm phán này”, ông Araghchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin IRNA.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường xuất khẩu năng lượng huyết mạch của Vùng Vịnh - trong vòng 2 ngày, với điều kiện Washington chấp thuận các yêu cầu của Tehran.

Vào tháng 9, Iran đề xuất kế hoạch 7 ngày để mở lại eo biển nếu Mỹ đồng ý các điều kiện bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran.