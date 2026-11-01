Iran lên tiếng về bức thư của Phó Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với hãng tin Al Jazeera vào ngày 31/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã xem xét kỹ lưỡng một bức thư do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi tới một quan chức an ninh cấp cao của Iran, đồng thời mô tả nỗ lực nối lại đối thoại của Washington là một “bước đi tích cực”.

“Nỗ lực của Mỹ nhằm mở cánh cửa đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau trên phạm vi rộng hơn là một bước đi tích cực”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Nếu mục tiêu của Washington khi gửi bức thư này là nhằm gây chia rẽ, thì đó sẽ lại là một sai lầm nữa, tiếp nối những sai lầm trước đây của họ”.

Phó Tổng thống Mỹ được cho là đã gửi một bức thư tới một quan chức an ninh cấp cao của Iran vào đầu tuần này. Đây được xem như nỗ lực của Mỹ nhằm thăm dò khả năng tái khởi động các cuộc đàm phán với Iran.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết một phái đoàn Iran đã tới Doha, chỉ một ngày sau khi các đại diện của Qatar có mặt tại Tehran - động thái được cho là nhằm tìm cách khôi phục lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Ông Araghchi xác nhận một trong những trợ lý của ông đang ở Qatar để tiếp tục các cuộc tham vấn.

Theo Reuters, Qatar đã đề xuất một kế hoạch kéo dài 7 ngày, bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin từ cả Washington và Tehran, nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình sâu rộng hơn. Tuy nhiên, các quan chức Iran được cho là không hài lòng với đề xuất này.

Thay vào đó, Tehran đã đưa ra kế hoạch riêng của mình, trong đó yêu cầu Washington phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, giải tỏa các tài sản bị đóng băng, đồng thời chấp thuận một cơ chế vận tải biển do Iran hậu thuẫn đi qua eo biển Hormuz, trước khi tuyến đường thủy chiến lược này có thể được mở lại.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 31/10 cảnh báo Washington và Israel không nên thực hiện thêm các cuộc tấn công, đồng thời ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này chuẩn bị sẵn sàng cho đòn đáp trả tức thì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần ám chỉ rằng Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Gần đây, ông cho biết đang cân nhắc việc “hạ gục hoàn toàn” đối phương, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xảy ra các hành động quân sự mới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 xác nhận Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về việc liệu có tiếp tục tấn công Iran hay không, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình vẫn rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump “chưa đưa ra quyết định” về bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Washington có thể nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Tehran công khai nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump ưu tiên một giải pháp ngoại giao.

“Tôi sẽ không bình luận về tiến độ của các cuộc đàm phán hay bất kỳ khung thời gian nào, chỉ có thể nói rằng nếu có một giải pháp ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng đón nhận”, ông Rubio cho biết.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Iran có cuộc gặp với các bên trung gian từ Qatar tại Doha nhằm nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn. Cuộc gặp này diễn ra sau hơn 12 giờ đàm phán giữa các quan chức Iran và Qatar tại Tehran vào ngày 30/10.

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết nước này hiện không thấy cần thiết phải đàm phán với Mỹ và các điều kiện của Iran đã được công bố rất rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng quyết định về việc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp sẽ chỉ được đưa ra sau khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran.

Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng cho mọi kịch bản.