Belarus thả 52 tù nhân sau lời đề nghị từ Tổng thống Mỹ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Tass).

Những người được thả đã sang Litva cùng với phái đoàn Mỹ đàm phán về việc thả tù nhân, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả tự do cho những người bị giam giữ. Sau đó Belarus xác nhận việc trả tự do cho những người này.

Đổi lại, Washington sẽ nới lỏng trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belavia, cho phép hãng này được bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay, trong đó có máy bay Boeing, một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta cho biết trong số những người được thả có 14 công dân nước ngoài, từ Litva, Latvia, Ba Lan, Pháp, Anh và Đức. Phía Litva cho biết những người được thả là "các nhân vật đối lập, nhà báo và người tham gia biểu tình".

Belta dẫn lời John Coale, luật sư đứng đầu phái đoàn Mỹ, nói rằng ông Trump đã nói với ông Lukashenko rằng Washington muốn mở lại đại sứ quán tại Minsk.

Ngoài ra, ông Coale trước đó đã trao cho ông Lukashenko một bức thư viết bằng tiếng Anh từ ông Trump, ký tên “Donald”. Việc ông Trump ký như vậy được ông Coale mô tả là “một hành động hiếm có của tình bạn cá nhân”.

“Nếu ông Trump nói rằng ông ấy sẵn sàng tiếp nhận tất cả những tù nhân vừa được thả, thì hãy thử tìm cách đạt được một thỏa thuận toàn cầu, như ông Trump vẫn nói, một thỏa thuận lớn”, ông Lukashenko nói, đồng thời ca ngợi lãnh đạo Mỹ vì nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

“Nhiệm vụ chính của chúng ta là đứng cùng ông Trump và giúp ông ấy trong sứ mệnh thiết lập hòa bình”, Belta dẫn lời ông Lukashenko, nhắc lại tuyên bố của ông Trump rằng ông đã giải quyết được 6-7 cuộc xung đột toàn cầu.

Ông Trump cho biết ông dự định gặp ông Lukashenko và mô tả ông là “một người đàn ông rất được kính trọng, người mạnh mẽ, nhà lãnh đạo mạnh mẽ”.