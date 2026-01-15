Tổng thống Mỹ nêu lý do Nga - Ukraine chưa đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng Ukraine chưa sẵn sàng.

“Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Putin) sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Nhưng Ukraine chưa sẵn sàng lắm”, ông Trump nói.

Khi được hỏi điều gì đang cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình, ông Trump trả lời: “Là ông Zelensky”.

“Chúng ta phải thuyết phục Tổng thống Zelensky đồng ý”, ông Trump nói về một thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ ý tưởng về việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo hay không, ông Trump nói: “Nếu chúng ta có thể làm được điều gì đó, chúng ta sẽ hỗ trợ. Họ đang mất 30.000 binh sĩ mỗi tháng gồm cả phía họ và Nga. Giờ đây, châu Âu sẽ giúp chúng ta trong việc đó”.

Ông Trump và ông Zelensky đã gặp nhau tại Florida vào ngày 28/12/2025. Hai nhà lãnh đạo mô tả cuộc đàm phán này là hiệu quả.

Trước khi gặp ông Trump, ông Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành 90%, và ông coi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ là cơ hội để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng 100%.

Trong khi đó, Nga tiếp tục đưa ra những yêu cầu tối đa.

Sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, Nga cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Putin bằng 91 máy bay không người lái. Sau cáo buộc này, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán.

Nga đã nhiều lần từ chối đồng ý ngừng bắn bất chấp nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Moscow đã bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn vào dịp Giáng sinh vì cho rằng thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện để Ukraine có thời gian tạm lắng, tập hợp lực lượng và quay trở lại xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga sẽ không chấm dứt xung đột nếu không có một "thỏa thuận hòa bình toàn diện", đồng thời giải quyết “nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.

Cho đến nay, lãnh thổ vẫn là vấn đề khó giải quyết nhất trong cuộc xung đột Ukraine.

Hiện tại, Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, khoảng 90% vùng Donbass, 75% các vùng Zaporizhia và Kherson, và một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10-15% vùng Donbass (gồm Lugask và Donetsk), miền Đông đất nước, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Theo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Zelensky công bố, Ukraine đã đề cập đến khả năng rút quân Ukraine khỏi miền Đông và thiết lập một khu vực đặc biệt.

Ông Zelensky cho biết “khu kinh tế tự do” là một phương án tiềm năng. Ông nói rằng, do Ukraine phản đối việc rút quân, các nhà đàm phán Mỹ đang tìm cách thiết lập một khu phi quân sự hoặc một khu kinh tế tự do.

Tổng thống Ukraine xác nhận một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cần được tổ chức đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình, và chỉ có trưng cầu dân ý mới có thể quyết định về ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tiềm năng tại Donbass.

Trong khi đó, phía Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.