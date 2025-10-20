Tổng thống Mỹ lên tiếng về việc áp thuế 100% với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Nhật Bản (Ảnh:

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc không phải là biện pháp bền vững đối với nền kinh tế Mỹ, nhưng Bắc Kinh đã buộc Washington phải hành động như vậy.

"Điều đó không bền vững, nhưng đó là con số thực tế... Họ đã ép tôi làm vậy", ông Trump nói.

Theo ông Trump, Mỹ và Trung Quốc cần đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng để có được mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ý định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận thêm về vấn đề này.

"Mỹ sẽ xem xét tình hình với Trung Quốc... Chúng tôi sẽ gặp nhau sau vài tuần nữa. Thực ra, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc, với Chủ tịch Tập Cận Bình và những người khác nữa. Chúng tôi đã sắp xếp một cuộc họp riêng", ông Trump nói thêm.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng”, ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế mức thuế bổ sung 100% đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với “mọi phần mềm quan trọng”, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Động thái này là phản ứng của ông Trump trước việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế lớn trên thị trường liên quan các nguyên tố này, vốn có vai trò thiết yếu trong sản xuất công nghệ cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận đề xuất của ông về việc áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc là "không bền vững". Ông đồng thời cáo buộc Trung Quốc gây ra bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại, bắt đầu sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Trump ngày 17/10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới ở bên lề hội nghị APEC ở Hàn Quốc, dù trước đó ông còn tỏ ra nghi ngờ về khả năng diễn ra cuộc gặp sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.

Trước chỉ trích từ Mỹ về đất hiếm, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian hôm 16/10 cáo buộc Mỹ đang gây ra tâm lý "hoảng sợ không cần thiết", nhưng cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại thương mại để giải quyết căng thẳng.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các hạn chế xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích đất hiếm trong các ứng dụng quân sự, chẳng hạn như vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Mỹ đã áp đặt các hạn chế về chất bán dẫn đối với Bắc Kinh và đưa ra các quy định về hàm lượng linh kiện nước ngoài nhằm loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.

Đất hiếm được dùng để sản xuất nam châm, bộ phận quan trọng trong các nền tảng vũ khí của Mỹ như máy bay chiến đấu F-35, tên lửa hành trình Tomahawk và UAV Predator. Ngoài ra, nam châm đất hiếm còn được sử dụng rộng rãi trong robot, xe điện và ngành công nghiệp bán dẫn.