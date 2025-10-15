Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ cảnh báo trả đũa về thương mại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian (Ảnh: Asahi).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian ngày 15/10 tuyên bố chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

"Hai bên nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", ông Lin nói với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ.

Người phát ngôn khẳng định “lập trường của Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và thương mại Trung - Mỹ luôn nhất quán và rõ ràng".

Liên quan tới các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, ông Lin cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã "làm rõ lập trường" về các chính sách mới nhất.

Theo ông Lin, các biện pháp kiểm soát được Trung Quốc thực hiện "nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân".

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc dừng mua một số mặt hàng từ Trung Quốc, trong đó có dầu ăn.

"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng tôi và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng tôi là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét dừng nhập dầu ăn từ Trung Quốc và các yếu tố thương mại khác để trả đũa", Tổng thống Trump thông báo.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn và không cần phải mua của Trung Quốc.

Trung Quốc đã giảm mạnh số lượng đậu nành mua của Mỹ, điều mà ông Trump gọi là một chiến thuật đàm phán.

Trong tháng này, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận về vấn đề đậu nành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể ngừng nhập khẩu một lượng lớn đậu nành từ Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bùng phát trở lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, khi hai bên “ăn miếng trả miếng” nhau bằng đòn thuế quan.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào ngày 13/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích Trung Quốc, cáo buộc nước này tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trên diện rộng với mặt hàng chiến lược đất hiếm, lĩnh vực mà Bắc Kinh đang dẫn đầu.

Sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát mới đối với việc xuất khẩu công nghệ và các mặt hàng đất hiếm, ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Mặc dù căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã hạ nhiệt so với đỉnh điểm, nhưng thỏa thuận “đình chiến thương mại” vẫn còn mong manh.

Trung Quốc ngày 14/10 tuyên bố sẵn sàng “đấu đến cùng” trong căng thẳng thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của Bắc Kinh sẽ tùy thuộc vào bước đi tiếp theo của Washington. Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.