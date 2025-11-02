Tổng thống Mỹ lạc quan về quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10 (Ảnh: Reuters).

"Cuộc gặp G2 của tôi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một sự kiện tuyệt vời cho cả hai nước chúng ta. Cuộc gặp này sẽ dẫn đến hòa bình và thịnh vượng vĩnh cửu!", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/11.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên sau 6 năm bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 30/10. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận để giải quyết "các vấn đề thương mại lớn".

Trung Quốc đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới nhất của nước này để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan tương ứng. Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết của Mỹ về việc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và tạm dừng các cuộc điều tra đối với các lĩnh vực hàng hải và chuỗi cung ứng của Bắc Kinh.

Quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng do nhiều năm tranh chấp thương mại, bắt đầu từ khi Tổng thống Trump áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc từ 57% xuống 47% và tạm dừng các hạn chế xuất khẩu nhắm vào một số công ty Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ giảm thuế liên quan đến thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl, trong khi Trung Quốc cũng điều chỉnh các biện pháp trả đũa.

Bắc Kinh cho biết sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm khi nghiên cứu các kế hoạch dài hạn. Các vật liệu được sử dụng trong điện tử và công nghệ quân sự đã bị nhắm mục tiêu sau khi Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip.

Trung Quốc cũng đồng ý nối lại việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ, vốn đã bị tạm dừng trong giai đoạn bế tắc thương mại gần đây, trong khi hầu hết các hạn chế thương mại khác vẫn được duy trì.

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trên mạng xã hội X, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước để giúp tránh xung đột.

Bộ trưởng Hegseth nói rằng mục đích của kênh liên lạc này là "giảm xung đột và hạ nhiệt mọi vấn đề phát sinh".

Ông cũng cho biết hai nước đã nhất trí rằng "hòa bình, ổn định và duy trì mối quan hệ tốt đẹp là con đường tốt nhất" hiện nay.

Ông Hegseth xác nhận các quan chức của cả hai nước sẽ thảo luận để thống nhất chi tiết về cách thức liên lạc.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào ngày 31/10, một ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.