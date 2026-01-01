Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Vệ binh Quốc gia khỏi nhiều thành phố lớn

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia bắt đầu được triển khai vào tháng 6, khi bùng lên các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Trump (Ảnh: NYT).

Theo tuyên bố đưa ra hôm 31/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bắt đầu rút Lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles và Portland.

“Chúng tôi đang rút Lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago, Los Angeles và Portland, với thực tế là tội phạm đã giảm đáng kể nhờ có những người yêu nước tuyệt vời này ở những thành phố đó, và chỉ nhờ thực tế đó mà thôi”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ trở lại, có lẽ dưới một hình thức khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều, khi tội phạm bắt đầu gia tăng trở lại. Chỉ là vấn đề thời gian".

Tổng thống Trump bắt đầu điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles vào tháng 6 sau những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình phản đối các cuộc truy quét người nhập cư và lực lượng thực thi pháp luật. Đến tháng 10, 500 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã đến khu vực Chicago. Cùng tháng đó, chính quyền đã huy động 200 binh sĩ đến Portland.

Các nhà lãnh đạo địa phương tại những thành phố này và các đảng viên Dân chủ cho rằng việc triển khai quân đội, vốn đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý, là không cần thiết. Họ cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump lạm quyền và phóng đại các vụ bạo lực riêng lẻ tại các cuộc biểu tình ôn hòa để biện minh cho việc điều động quân đội.

Tổng thống Trump đáp trả rằng, việc triển khai quân đội tại Los Angeles, Chicago, thủ đô Washington, Memphis và Portland là cần thiết để chống tội phạm và bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang khỏi người biểu tình.

Tuy nhiên, hồi tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền rằng quân đội là cần thiết để bảo vệ các đặc vụ liên bang làm việc tại Chicago nhằm thực thi các chính sách nhập cư.

Các thẩm phán giám sát những vụ kiện do các thành phố đệ trình để phản đối việc triển khai quân đội đã nhất quán phán quyết rằng chính quyền ông Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình và nhận thấy không có bằng chứng nào để chứng minh rằng cần triển khai quân đội để bảo vệ tài sản liên bang khỏi người biểu tình.

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 23/12 cũng bác bỏ tuyên bố của chính quyền rằng tình hình thực tế ở bang Illinois đáp ứng các tiêu chí để tổng thống viện dẫn một đạo luật liên bang cho phép ông điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia phục vụ liên bang.

"Ở giai đoạn sơ bộ này, chính phủ đã không xác định được nguồn thẩm quyền nào cho phép quân đội thực thi luật pháp ở Illinois", tòa án phán quyết.