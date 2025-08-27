Phản ứng của Trung Quốc về đề xuất đàm phán hạt nhân với Mỹ, Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun (Ảnh: Reuters).

"Lực lượng hạt nhân của Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn không cùng cấp độ và môi trường an ninh chiến lược cũng như chính sách hạt nhân của hai nước hoàn toàn khác nhau", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 27/8 tuyên bố.

Theo ông Guo, Trung Quốc theo đuổi chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước và chiến lược hạt nhân tự vệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc yêu cầu nước này tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với Mỹ và Nga là "vô lý và phi thực tế".

Ông Guo nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với bất kỳ quốc gia nào khác.

"Các quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất nên nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm ưu tiên đặc biệt của mình đối với việc giải trừ vũ khí hạt nhân", ông Guo nhấn mạnh.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và muốn Trung Quốc cũng tham gia.

Tổng thống Trump cho biết ông đã bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa với người đồng cấp Nga trong hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Alaska. Ông Putin cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này trong cuộc gặp.

“Chúng tôi muốn tiến tới phi hạt nhân hóa. Lượng vũ khí hạt nhân hiện nay là quá lớn, và chúng tôi đã thảo luận về điều đó... Chúng tôi đang bàn về tên lửa, hạt nhân, và nhiều thứ khác. Chúng tôi đang nói về việc giới hạn hạt nhân, và chúng tôi sẽ đưa Trung Quốc tham gia”, ông Trump cho hay.

Ông Trump nhấn mạnh: “Tôi nghĩ phi hạt nhân hóa là một bước đi rất lớn, Nga sẽ sẵn sàng thực hiện, và tôi tin rằng Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng tham gia. Chúng ta không thể để vũ khí hạt nhân phổ biến. Chúng ta phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân. Sức mạnh của nó quá lớn".

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết thêm: “Mỹ hiện có nhiều (đầu đạn hạt nhân) nhất, Nga đứng thứ hai, còn Trung Quốc thứ ba. Trung Quốc đang ở khá xa phía sau, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng 5 năm tới”.

Hiện chưa rõ cơ sở nào cho đánh giá của ông Trump về kho vũ khí hạt nhân của 3 quốc gia. Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện có khoảng 2.591 đầu đạn lưu kho và 1.718 đầu đạn triển khai, so với 1.930 và 1.770 tương ứng trong kho vũ khí của Mỹ.

Ước tính của SIPRI cho thấy Trung Quốc có khoảng 576 đầu đạn, trong đó chỉ có 24 đầu đạn đã triển khai. Anh và Pháp lần lượt sở hữu 120 và 280 đầu đạn triển khai.

Tháng trước, ông Trump phát tín hiệu ông muốn nối lại các cuộc đàm phán với Nga nhằm duy trì những hạn chế hiện tại đối với vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, hay còn gọi là New START, được Mỹ và Nga ký kết vào tháng 4/2010 và sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Nga, vốn cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, cũng như Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992, cho phép các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ của nhau.

Nga cũng rút khỏi các hiệp ước này và cáo buộc Mỹ đang phá vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.