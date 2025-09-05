Tổng thống Mỹ cảnh báo áp thuế chip, chất bán dẫn nhập khẩu

Tổng thống Trump ra điều kiện và cảnh báo áp thuế lên sản phẩm nhập khẩu của những bên không đưa dây chuyền sản xuất chip, chất bán dẫn vào Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/9 cảnh báo chính quyền của ông sẽ áp thuế đối với sản phẩm nhập khẩu của các công ty sản xuất chất bán dẫn không dịch chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Ông đưa ra phát biểu trước bữa tối với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn.

“Đúng vậy, tôi đã thảo luận với mọi người ở đây. Chip và bán dẫn, chúng tôi sẽ áp thuế đối với các công ty không (đưa dây chuyền sản xuất) vào Mỹ. Rất sớm thôi, chúng tôi sẽ áp thuế”, ông Trump nói, nhưng không đưa ra thời gian hay mức thuế cụ thể.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ áp một mức thuế đáng kể, không quá cao, nhưng đủ lớn. Nếu họ (đưa hoạt động sản xuất) vào Mỹ, đang xây dựng hay có kế hoạch vào, thì sẽ không có thuế".

“Nếu họ không vào Mỹ, sẽ có thuế. Ví dụ như (CEO Apple) Tim Cook thì sẽ khá ổn", ông Trump nhấn mạnh khi nói về chip bán dẫn trong khi ông Cook đang ngồi đối diện.

Apple, nhà sản xuất iPhone, gần đây đã nâng cam kết đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD trong 4 năm tới.

Tháng trước, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ áp mức thuế khoảng 100% đối với chip nhập khẩu, nhưng loại trừ các công ty đang sản xuất tại Mỹ hoặc đã cam kết sẽ làm vậy.

Các tập đoàn chip lớn như TSMC (Đài Loan), Samsung Electronics và SK Hynix (Hàn Quốc) đều đã công bố kế hoạch đầu tư vào sản xuất chip tại Mỹ.

Thuế quan được xem là một trụ cột trong chính sách đối ngoại của ông Trump, được ông sử dụng để thực hiện đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.

Mặt khác, ông Trump cũng đối mặt với nhiều thách thức pháp lý về việc sử dụng chính sách thuế quan. Chính quyền của ông đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ sớm xem xét đề nghị nhằm duy trì các biện pháp thuế rộng khắp mà ông theo đuổi dựa trên luật khẩn cấp năm 1977, sau khi một tòa án cấp dưới bác bỏ phần lớn các khoản thuế vốn là trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế và thương mại của ông.