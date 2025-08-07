Mỹ thông báo sẽ áp thuế 100% với chất bán dẫn nhập khẩu

Mỹ đã đưa ra ngoại lệ với các công ty sản xuất chất bán dẫn để tránh bị áp thuế 100% (Ảnh minh họa: Reuters).

Tổng thống Trump thông báo ông sẽ áp thuế 100% đối với các mặt hàng nhập khẩu có chứa chất bán dẫn, tuy nhiên sẽ miễn thuế cho các công ty đang đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông và CEO Apple Tim Cook công bố một kế hoạch đầu tư mới trị giá 100 tỷ USD ngay tại Phòng Bầu dục.

“Chúng tôi sẽ áp mức thuế rất cao đối với chip và chất bán dẫn, nhưng tin tốt đối với các công ty như Apple là: nếu bạn đang xây dựng nhà máy tại Mỹ, hoặc đã cam kết rõ ràng xây dựng tại Mỹ, thì sẽ không bị áp thuế”, ông Trump nói với các phóng viên.

“Nói cách khác, chúng tôi sẽ áp thuế khoảng 100% đối với chip và chất bán dẫn. Nhưng nếu bạn đang xây dựng nhà máy tại Mỹ, thì không phải trả đồng nào. Ngay cả khi bạn đang xây dựng nhưng chưa bắt đầu sản xuất, miễn là bạn tạo ra số lượng lớn việc làm và đầu tư vào xây dựng, thì cũng sẽ không bị áp thuế", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu loại chip sẽ nằm trong phạm vi áp thuế này.

Quốc hội Mỹ đã thiết lập một chương trình trợ cấp trị giá 52,7 tỷ USD cho hoạt động sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn vào năm 2022. Năm ngoái, Bộ Thương mại dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã thuyết phục tất cả 5 công ty sản xuất chip tiên tiến hàng đầu thế giới đặt nhà máy tại Mỹ như một phần của chương trình này.

Năm ngoái, bộ này cho biết Mỹ chỉ sản xuất khoảng 12% lượng chip bán dẫn toàn cầu, giảm so với mức 40% vào năm 1990.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông có thể sẽ công bố các mức thuế riêng cho tất cả sản phẩm có chứa chất bán dẫn ngay trong tuần tới.