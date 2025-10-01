Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận với Havard

Khuôn viên Đại học Havard (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 cho biết chính quyền của ông đã đạt được một thỏa thuận với Đại học Harvard.

“Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng. Họ sẽ trả khoảng 500 triệu USD và họ sẽ điều hành các trường dạy nghề. Họ sẽ dạy mọi người cách làm về AI và nhiều thứ khác, động cơ, nhiều thứ”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 30/9.

Ông lưu ý, bất kỳ thỏa thuận nào cũng chưa được xác nhận trên giấy tờ, và Harvard chưa có bình luận ngay về phát biểu của ông.

Thông tin này xuất hiện sau nhiều tháng chủ nhân Nhà Trắng cáo buộc Havard vi phạm luật dân quyền liên bang trong cách đối xử với sinh viên Do Thái và Israel, dẫn đến việc chính quyền cắt tài trợ liên bang và tìm cách cấm trường tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng chính quyền của ông “không chấp nhận ít hơn 500 triệu USD từ Harvard” để khôi phục hàng tỷ USD tài trợ liên bang sau khi cuộc đối đầu giữa 2 bên dẫn đến kiện tụng tại tòa.

Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang phán quyết rằng chính quyền đã chấm dứt trái phép khoảng 2,2 tỷ USD tài trợ cấp cho Harvard và không được phép cắt nguồn tài trợ nghiên cứu nữa.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cảnh báo các trường học, đại học và cao đẳng bằng cách giữ lại quỹ liên bang.

Tuy nhiên, ông Trump thúc ép Harvard chấp nhận một thỏa thuận lớn hơn đáng kể so với 200 triệu USD mà Đại học Columbia đồng ý trả vào tháng 7 để giải quyết các cuộc điều tra liên bang. Đại học Brown, ở Providence, cũng đã đạt một thỏa thuận, trả 50 triệu USD để khôi phục tài trợ nghiên cứu liên bang bị cắt và khép lại các cuộc điều tra về cáo buộc phân biệt đối xử.

Hiệu trưởng Harvard, Alan Garber, trước đó cho biết những hành động khác nhau của liên bang kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay có thể tước đi gần 1 tỷ USD mỗi năm của trường, buộc trường phải sa thải nhân viên và đóng băng tuyển dụng.