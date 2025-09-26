Tổng thống Donald Trump nói sẽ không còn gọi Nga là “hổ giấy”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng vào ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không muốn tiếp tục gọi Nga là “hổ giấy”, nhưng vẫn cho rằng Moscow đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tôi sẽ không bao giờ gọi bất kỳ ai là hổ giấy nữa, nhưng Nga đã chi hàng triệu USD cho bom, tên lửa, đạn dược và nhiều người đã bỏ mạng. Tuy vậy, họ hầu như không kiểm soát thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, Nga hầu như không giành được bất kỳ lợi thế nào về lãnh thổ trong các cuộc tấn công gần đây vào Ukraine, mặc dù đã chi rất nhiều nguồn lực và chịu tổn thất đáng kể.

"Với tất cả các cuộc oanh tạc dữ dội trong hai tuần qua, họ hầu như không giành được vùng lãnh thổ nào", ông Trump đề cập đến các cuộc tiến công mới nhất của Nga tại Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo những bước tiến ổn định trong chiến dịch quân sự tại Ukraine những tháng gần đây, đặc biệt tại vùng Donetsk ở miền Đông. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/9 cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 4.700km2 và 205 khu định cư trong năm nay.

Vào ngày 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Kiev "có khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine", nếu EU và NATO tiếp tục ủng hộ nước này.

Ông Trump đã so sánh Nga với một "con hổ giấy", cho rằng Moscow đang gặp "rắc rối lớn về kinh tế" và "đây là lúc Ukraine phải hành động".

Chủ nhân Nhà Trắng lập luận, sau hơn 3 năm, Nga đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine và rằng Nga đang rơi vào “rắc rối kinh tế lớn” vì cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng Nga là "hổ giấy" và đang gặp khó khăn về kinh tế.

"Nga không phải là hổ. Nga thường được liên tưởng đến loài gấu nhiều hơn. Không hề có khái niệm “gấu giấy” và Nga là một con gấu thực sự", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nền kinh tế Nga đã thích nghi với tình hình chiến sự đang diễn ra và có thể cung cấp cho quân đội tất cả khí tài cần thiết.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, vốn đang trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây.

Ông Peskov thừa nhận các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang diễn ra chậm chạp, đồng thời giải thích rằng Washington gắn vấn đề khôi phục quan hệ song phương với việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov cho biết Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, trong khi tình hình chiến sự tại Ukraine đang xấu đi.

Kinh tế Nga gần đây có dấu hiệu chững lại so với mức tăng trưởng 4,1% năm 2023 và 4,3% năm 2024. Năm nay, nền kinh tế vẫn được dự báo tăng trưởng 2,5% bất chấp các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định kinh tế Nga “còn lâu mới rơi vào suy thoái”, lấy dẫn chứng tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, cũng bác bỏ tin đồn về suy thoái. “Kinh tế có chậm lại, nhưng không có suy thoái”, bà phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Moscow tuần trước.