Tổng thống Donald Trump hé lộ về cuộc họp khẩn hàng trăm tướng lĩnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cuộc họp sắp tới với các tướng lĩnh và đô đốc tại Quantico, bang Virginia, sẽ là một “cuộc gặp gỡ dễ chịu”, tập trung vào những thành tựu quân sự và tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang.

“Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, nói về việc chúng ta đang làm rất tốt về mặt quân sự, rằng chúng ta đang ở trong tình trạng tuyệt vời, và nói về nhiều điều tích cực”, ông Trump cho biết khi xác nhận sẽ tham dự và phát biểu tại sự kiện này.

Ông giải thích thêm: “Chỉ đơn giản là một thông điệp tốt đẹp. Chúng ta có nhiều người tuyệt vời tham dự. Đây chỉ là tinh thần đồng đội. Tất cả chỉ xoay quanh điều đó. Chúng ta sẽ nói về những gì chúng ta đang làm, họ đang làm và cách chúng ta đang thực hiện”.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Tôi muốn nói với các tướng rằng chúng tôi yêu mến họ, họ là những nhà lãnh đạo được trân trọng. Hãy mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh và nhân ái. Đây chỉ đơn giản là tinh thần đồng đội, và đã đến lúc ai đó cần làm điều đó”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã triệu tập hàng trăm lãnh đạo quân sự cấp cao đóng quân khắp nơi trên thế giới về nước để tham dự một cuộc họp với giới lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Sự kiện dự kiến được tổ chức tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia, cách Washington khoảng 30 phút lái xe. Căn cứ này có thể sẽ đón tiếp hàng nghìn quân nhân, bao gồm các tướng lĩnh cấp cao, trợ lý và lực lượng an ninh của họ.

Đáng chú ý, các đô đốc và tướng lĩnh hàng đầu không được thông báo trước về mục đích cụ thể của cuộc họp.

Thông thường, quân đội Mỹ vẫn có các cuộc họp định kỳ với lãnh đạo cấp cao, nhưng một cuộc gặp trực tiếp với quy mô lớn và được tổ chức gấp rút như lần này là điều hiếm thấy, thậm chí chưa từng có tiền lệ. Hiện chưa rõ vì sao cuộc họp không được tổ chức trực tuyến, trong khi chi phí di chuyển và bảo đảm an ninh cho một cuộc tập trung quy mô lớn như vậy ước tính tiêu tốn ít nhất hàng triệu USD.

Sự tham dự của ông Trump được cho là có thể làm lu mờ thông điệp của ông Hegseth, người dự kiến nhấn mạnh đến nhu cầu duy trì “tinh thần chiến binh” trong toàn quân đội và thảo luận các vấn đề khác. Trong hầu hết các bài phát biểu công khai, ông Hegseth đều nhắc đến “tinh thần chiến binh” và khẳng định quân đội Mỹ cần giữ vững tâm thế chiến đấu.

Quân đội Mỹ hiện diện khắp thế giới, từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho tới Trung Đông, do các tướng lĩnh và đô đốc 2 đến 4 sao chỉ huy.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng trở lại thành Bộ Chiến tranh - tên gọi từng được sử dụng trước Thế chiến II, nhằm nhấn mạnh vai trò sẵn sàng tác chiến thay vì chỉ ngăn ngừa xung đột.

Bộ trưởng Hegseth đang nhanh chóng tái định hình bộ này. Ông đã sa thải một loạt tướng lĩnh và đô đốc cấp cao để thực thi chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ những sáng kiến về đa dạng mà ông gọi là “phân biệt đối xử”.