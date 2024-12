Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết ông đã thoát chết trong gang tấc khi Israel tấn công sân bay ở thủ đô Sanaa của Yemen vào hôm 26/12.

Vụ tấn công diễn ra khi ông Tedros Ghebreyesus đến thăm quốc gia đang xảy ra nội chiến này để đàm phán về việc thả các nhân viên Liên hợp quốc bị bắt giữ. Các chiến đấu cơ Israel đã tấn công sân bay khi nhóm của Liên hợp quốc chuẩn bị lên máy bay.

Tổng giám đốc WHO "thoát chết trong gang tấc" khi Israel tấn công Yemen (Video: X/Tedros Ghebreyesus).

Đoạn phim từ camera an ninh do ông Tedros đăng tải cho thấy người đứng đầu WHO và nhóm của ông nhanh chóng rời khỏi phòng chờ sân bay khi Israel không kích, cũng như một cuộc tấn công vào tháp không lưu.

"Tình hình rất hỗn loạn. Mọi người chạy khắp nơi và không có nơi trú ẩn: Chúng tôi hoàn toàn bị phơi bày", ông Tedros nói.

"Đó là may mắn. Nếu không may mắn, nếu tên lửa chỉ lệch một chút, nó có thể đã rơi trúng đầu chúng tôi... Sau vụ việc, đồng nghiệp của tôi đã nói rằng chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc", ông nói, cho biết tên lửa Israel chỉ rơi cách nơi ông ngồi vài mét.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông đã cảm ơn mọi người vì những lời động viên. Ông cho biết: "Tôi đặc biệt biết ơn các đồng nghiệp và nhân viên sân bay, những người đã hết lòng bảo vệ tôi".

Julien Harneis, điều phối viên của Liên hợp quốc tại Yemen, cho biết một nhân viên của Liên hợp quốc đã bị thương do trúng mảnh đạn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của nhóm vũ trang Houthi vào Tel Aviv và các thành phố khác của Israel. Theo cáo buộc từ IDF, Houthi đã sử dụng sân bay và cảng biển ở Yemen để buôn lậu vũ khí từ Iran vì vậy Tel Aviv đã quyết định tấn công những địa điểm này.

Hãng thông tấn Saba của Houthi cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở sân bay và 3 người khác qua đời ở Hodeidah. Có 40 người khác bị thương trong các vụ tấn công quy mô lớn của Israel vào cơ sở hạ tầng Yemen.

Tổng giám đốc WHO cho biết ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào rằng Israel có thể tấn công sân bay.

Ông từ chối lên án vụ tấn công nhưng nói rằng hành trình của ông đã được công khai và ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi cơ sở hạ tầng dân sự bị nhắm mục tiêu.

"Một sân bay dân sự cần được bảo vệ, dù tôi có ở đó hay không. Một đồng nghiệp của tôi nói rằng chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc. Tôi chỉ là một con người. Vì vậy, tôi cảm thông với những người đang phải đối mặt với điều tương tự mỗi ngày. Nhưng ít nhất điều đó đã cho phép tôi cảm nhận được những gì họ đang cảm nhận", ông cho hay.

"Tôi lo ngại về thế giới của chúng ta, về hướng đi của nó", ông Tedros nói thêm, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hợp tác để chấm dứt các cuộc xung đột toàn cầu. "Tôi chưa bao giờ... tính từ khi tôi nhớ được, chứng kiến thế giới thực sự ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy".