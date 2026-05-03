Tổn thất lớn của quân đội Mỹ trên khắp Trung Đông trong cuộc chiến với Iran

Truyền thông Iran công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay E-3G Sentry AWACS của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan của Ả rập Xê út trước và sau cuộc tấn công của Iran ngày 27/3 (Ảnh: RT).

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ phát động "Chiến dịch Cuồng nộ" vào ngày 28/2, Iran đã tiến hành tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Các quan chức Mỹ xác nhận ngày càng nhiều địa điểm bị tấn công trong các cuộc tập kích của Iran.

Mỹ đánh giá thấp mức độ thiệt hại

Trong một báo cáo gửi ủy ban quốc hội tuần này, quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc Jules Hurst ước tính cuộc chiến Iran đã tiêu tốn của Washington khoảng 25 tỷ USD, phần lớn trong số đó được cho là chi phí đạn dược đã sử dụng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ (Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth sau đó từ chối cho biết liệu con số này có bao gồm chi phí sửa chữa các căn cứ của Mỹ hay không.

Chi phí thực sự của cuộc xung đột được cho là cao hơn nhiều. Theo truyền thông Mỹ, tính cả chi phí sửa chữa các cơ sở quân sự của Mỹ bị hư hại, con số này có thể lên tới 40-50 tỷ USD.

Đòn trả đũa của Iran đối với cuộc tấn công ban đầu đã nhắm vào hàng chục mục tiêu trên khắp các cơ sở của Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông. Các nhà kho, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh, đường băng, hệ thống radar cao cấp và hàng chục máy bay của Mỹ được cho là đã bị tấn công.

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, một máy bay chiến đấu F-5 của Iran đã ném bom Trại Buehring ở Kuwait, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm một căn cứ của Mỹ bị tiêm kích của đối phương tấn công.

Tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ dường như bị tên lửa Iran bắn trúng (Video: Press TV).

Hình ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại

Vào giữa tháng 3, công ty Planet Labs có trụ sở tại California, chuyên cung cấp ảnh vệ tinh cho chính phủ và doanh nghiệp, đã gia hạn thời gian trì hoãn công bố ảnh vệ tinh về thiệt hại của Mỹ trong cuộc chiến Iran để tránh bị “các thế lực thù địch” sử dụng.

Ngày 5/4, Bloomberg đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Planet Labs, cùng với một số công ty khác hoạt động trong lĩnh vực này, “giữ lại hình ảnh của các khu vực được chỉ định là khu vực cần quan tâm do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông”.

Tuy nhiên, một số hình ảnh của Planet Labs được chia sẻ trực tuyến đã cho thấy thiệt hại đối với các địa điểm quân sự của Mỹ.

Những thiệt hại được báo cáo đối với các tài sản có giá trị cao như máy bay trinh sát E-3 AWACS và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã cho thấy xu hướng rộng hơn của việc Iran nhắm mục tiêu vào sức mạnh không quân và trinh sát của Mỹ.

Một máy bay E-3 Sentry được cho là đã bị hư hại hoặc phá hủy trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan ngày 27/3. Trước đó, một máy bay F-35 của Mỹ đã bị hư hại khi thực hiện nhiệm vụ trên không phận Iran và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, trong khi 3 máy bay F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait vào ngày 2/3 trong một vụ việc dường như là bắn nhầm đồng minh.

Số quân nhân Mỹ thiệt mạng tiếp tục tăng kể từ tháng 2. Quân đội Mỹ xác nhận 13 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran trên khắp khu vực, trong khi hơn 400 binh sĩ bị thương.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 2/3 cho thấy mảnh vỡ bao quanh một radar THAAD bị cháy đen tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan (Ảnh: Airbus).

Các cuộc tấn công mới và thiệt hại gia tăng

Iran tiếp tục mở rộng phạm vi các cuộc tấn công trong giai đoạn xung đột đang diễn ra.

Các tuyên bố của quân đội Iran được truyền thông địa phương đăng tải đã đề cập đến các mục tiêu bao gồm Trại Arifjan ở Kuwait, Căn cứ Không quân Prince Sultan gần Al-Kharj ở Ả rập Xê út và Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, đồng thời cũng đề cập rộng hơn đến những cuộc tấn công vào các vị trí của Mỹ ở Iraq, UAE và khắp vùng Vịnh. ​

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ và phá hủy các thiết bị quân sự “có giá trị cao” của Mỹ.

Theo kết quả một cuộc điều tra của truyền thông Mỹ được công bố trong tuần này, các cuộc tấn công của Iran gần như đã phá hủy hết radar tầm xa và thiết bị liên lạc của Mỹ tại khu vực chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột bắt đầu, trừ một mái vòm radar.

Các cấu trúc mái vòm kiên cố này chứa các radar tầm xa và thiết bị liên lạc vệ tinh tinh vi, và là xương sống quan trọng cho khả năng đánh chặn của Mỹ trong khu vực. Một số thiết bị có giá trị lên tới hơn một tỷ USD.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út ngày 27/3 đã làm bị thương 12 binh sĩ Mỹ, trong đó có 2 người bị thương nặng. Theo các quan chức Mỹ, cuộc tấn công cũng làm hư hại một số máy bay của Mỹ và các báo cáo cho thấy máy bay tiếp nhiên liệu nằm trong số những máy bay trúng đạn.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và Ả rập cho biết, cuộc tấn công tương tự của Iran cũng nhắm vào một máy bay Boeing E-3 Sentry (AWACS), một hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không quan trọng.

IRGC cho biết máy bay này đã bị "phá hủy hoàn toàn" trong cuộc tấn công.

E-3, một trung tâm chỉ huy và kiểm soát quan trọng, có giá sản xuất khoảng 270 triệu USD. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ chưa công khai xác nhận mức độ thiệt hại.

Truyền thông Iran cũng đưa tin Tehran đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở liên kết với Mỹ ở Iraq, bao gồm các mục tiêu xung quanh Baghdad và khu phức hợp Căn cứ Chiến thắng.

Reuters đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở ngoại giao của Mỹ gần sân bay Baghdad vào ngày 10/3, tiếp theo là các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác vào ngày 17/3.

Theo một cuộc điều tra của truyền thông Mỹ, ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ trên 8 quốc gia Trung Đông đã bị hư hại, một số thiệt hại nặng nề đến mức "gần như không thể sử dụng được". Truyền thông Mỹ dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, các "cuộc tấn công nhanh chóng, có mục tiêu sử dụng công nghệ tiên tiến" của Iran khác hẳn với bất cứ điều gì mà các căn cứ quân sự của Mỹ từng phải đối mặt.

Vị trí một số căn cứ của Mỹ tại Trung Đông (Ảnh: RT).

Những căn cứ nào của Mỹ đã bị tấn công?

Tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực đều được quân đội Iran mô tả là “mục tiêu hợp pháp”, và các cơ sở ở 8 quốc gia đã bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công.

Theo các quan chức Mỹ, báo cáo truyền thông và các nguồn tin khu vực, tính đến cuối tháng 3, hàng loạt các căn cứ và cơ sở liên quan của Mỹ đã bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran tấn công ít nhất một lần, gồm Căn cứ Hỗ trợ Hải quân, Bahrain; Sân bay Quốc tế Erbil, Iraq; Căn cứ Không quân Al-Asad, Iraq; Khu phức hợp Căn cứ Chiến thắng (khu vực Sân bay Quốc tế Baghdad); Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti, Jordan; Căn cứ Không quân Ali Al-Salem, Kuwait; Trại Buehring, Kuwait; Trại Arifjan, Kuwait; Căn cứ Hải quân Mohammed Al-Ahmad, Kuwait; Căn cứ Không quân Al-Udeid, Qatar; Căn cứ Không quân Al-Dhafra, UAE; Cảng Jebel Ali, UAE; Căn cứ Không quân Prince Sultan, Ả rập Xê út.