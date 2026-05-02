Mỹ đã tổn thất bao nhiêu trong cuộc chiến với Iran?

Hình ảnh được cho là máy bay "Mắt thần" E3 của Mỹ sau cuộc tấn công của Iran (Ảnh: OSINTdefender/X).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 1/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ về chi phí của cuộc chiến chống lại Iran.

"Lầu Năm Góc đang nói không đúng sự thật. Canh bạc của ông Netanyahu đã trực tiếp khiến Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD cho đến nay, gấp 4 lần con số được công bố", ông Araqchi nói, đề cập đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo Ngoại trưởng Iran, “chi phí gián tiếp đối với người đóng thuế Mỹ còn cao hơn nhiều”.

“Hóa đơn hàng tháng cho mỗi hộ gia đình Mỹ là 500 USD và đang tăng nhanh”, ông Araqchi nhận định.

Truyền thông Mỹ đưa tin, chi phí của Washington cho cuộc chiến với Iran có thể lên tới gần 40-50 tỷ USD nếu tính cả chi phí xây dựng lại các cơ sở quân sự của Mỹ và thay thế các tài sản bị phá hủy.

Con số này lớn hơn nhiều so với con số do quan chức Lầu Năm Góc Jules “Jay” Hurst đưa ra trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 29/4, khi ông cho rằng chi phí của Mỹ cho cuộc chiến với Iran ước tính khoảng 25 tỷ USD.

Ông Hurst nói rằng “phần lớn” khoản tiền này được chi cho đạn dược, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từ chối trả lời liệu con số đó có bao gồm chi phí thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ hay không.

Thượng nghị sĩ độc lập Angus King cũng cho biết chi phí của cuộc chiến với Iran có thể gấp đôi con số mà quan chức Lầu Năm Góc ước tính là 25 tỷ USD. Theo ông King, cuộc xung đột Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 50 tỷ USD.

Thượng nghị sĩ King, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, lưu ý rằng con số ước tính cao hơn sẽ đẩy chi phí chiến tranh lên khoảng “1 tỷ USD mỗi ngày” khi cuộc xung đột đã kéo dài 2 tháng.

“Cần phải sửa chữa rất nhiều cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông bị Iran tàn phá, chưa kể đến việc bổ sung một lượng lớn đạn dược đã được sử dụng trong chiến tranh, cũng như việc triển khai hàng nghìn binh lính, tàu chiến, máy bay và tất cả các tài sản quân sự đã được triển khai đến khu vực, vì vậy đó là một con số rất lớn”, thượng nghị sĩ Mỹ nhận định.

NBC dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các đường băng, hệ thống radar cao cấp, hàng chục máy bay, kho bãi, trụ sở chỉ huy, nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng liên lạc vệ tinh của Mỹ tại Vùng Vịnh đã bị lực lượng Iran tấn công. Sự tàn phá trải dài trên nhiều quốc gia ở Trung Đông và có thể tiêu tốn tới 5 tỷ USD để sửa chữa.

Theo báo cáo, con số ước tính này chưa bao gồm việc sửa chữa các hệ thống radar, hệ thống vũ khí, máy bay và các thiết bị khác bị hư hỏng hoặc không thể trục vớt do các cuộc tấn công của Iran.

Thiệt hại ban đầu do một máy bay chiến đấu F-5 của Iran gây ra cho căn cứ Camp Buehring của Mỹ ở Kuwait trong vài ngày đầu tiên của cuộc chiến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2.

Căn cứ không quân Al Dhafra và căn cứ quân sự Al Ruwais ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cũng ghi nhận thiệt hại đối với kho chứa nhiên liệu, phòng khám y tế, nhà chứa máy bay và doanh trại, cùng với các nhà kho và tòa nhà khác.

Các tài sản của Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả rập Xê út, căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan cùng các địa điểm Camp Arifjan, Camp Buehring và cảng Shuaiba ở Kuwait cũng bị hư hại.

Các quan chức Mỹ cho biết, sau đó đã có những thiệt hại trên diện rộng đối với tòa nhà trụ sở của Hải quân Mỹ tại Bahrain và ít nhất 2 hệ thống phòng không. Theo một quan chức quốc hội Mỹ sau đánh giá của Lầu Năm Góc, chỉ riêng việc sửa chữa trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ có thể lên tới 200 triệu USD.

Theo NBC, một đánh giá bên ngoài từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) cho thấy lực lượng Iran cũng đã tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, một đường băng tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, bên cạnh một cơ sở lưu trữ đạn dược tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq.

Các thiệt hại khác bao gồm các máy bay chiến đấu, hơn 10 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, 2 máy bay tiếp dầu MC-130, trực thăng và một máy bay E-3 Sentry.