Hầu hết căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị hư hại do cuộc tấn công của Iran

Máy bay E-3 của Mỹ trong căn cứ ở Ả rập Xê út bị phá hủy sau cuộc tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn lời một trợ lý quốc hội nắm rõ tình hình cho biết, Iran và các đồng minh của họ đã gây thiệt hại cho ít nhất 16 địa điểm quân sự của Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông trong cuộc xung đột với Iran nổ ra từ ngày 28/2, một số vị trí trong số đó hầu như không thể sử dụng được.

Các cơ sở bị hư hại này chiếm phần lớn căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Đã có một loạt các mức độ đánh giá khác nhau. Từ góc độ khá nghiêm trọng là toàn bộ cơ sở bị phá hủy và cần phải đóng cửa, cho đến ý kiến cho rằng những cơ sở này vẫn đáng để sửa chữa do lợi ích chiến lược mà chúng mang lại cho Mỹ”, nguồn tin cho hay.

Báo cáo trên vốn dựa trên hàng chục hình ảnh vệ tinh và các cuộc phỏng vấn với các nguồn tin tại Mỹ và các quốc gia Ả rập Vùng Vịnh. Báo cáo cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy mục tiêu chính của Tehran bao gồm các hệ thống radar tiên tiến, hệ thống liên lạc và máy bay của Mỹ triển khai tại Trung Đông, nhiều thứ trong số đó rất đắt đỏ và khó thay thế.

"Đáng chú ý là Iran thực sự đã xác định những cơ sở đó là mục tiêu hiệu quả nhất về mặt chi phí để tấn công. Các hệ thống radar của chúng ta là nguồn lực đắt đỏ nhất và hạn chế nhất của chúng ta trong khu vực”, quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Iran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công này đã làm hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn các máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không đắt đỏ.

Quyền Giám đốc Tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III đã nói với các nhà lập pháp vào hôm 29/4 rằng cuộc xung đột với Iran cho đến nay đã tiêu tốn của Mỹ 25 tỷ USD.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng xung đột đã ngốn của Mỹ tới 100 tỷ USD. Ngoài ra, theo ông, các hộ gia đình Mỹ phải đối mặt với chi phí hàng tháng khoảng 500 USD và cảnh báo rằng các chi phí gián tiếp còn cao hơn đáng kể.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm qua tuyên bố, Iran “đã trỗi dậy như một cường quốc quân sự sau nhiều năm nỗ lực”.

Trước đó, ông nói, sau 2 tháng xung đột, một “chương mới” đang mở ra tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ông đồng thời nhấn mạnh, Iran sẽ đảm bảo an ninh tuyến đường biển chiến lược này và chấm dứt những gì được mô tả là “các hành vi lạm dụng của đối phương”. Tuyên bố cũng đề cập kế hoạch áp dụng cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, mà Tehran cho rằng sẽ mang lại lợi ích kinh tế và ổn định cho các quốc gia trong khu vực.