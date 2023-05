Tình báo Mỹ: Ukraine có thể đứng sau vụ tập kích Điện Kremlin

Khoảnh khắc máy bay không người lái bị vô hiệu hóa khi tiếp cận Điện Kremlin hôm 3/5 (Ảnh: EPA).

Theo nguồn tin của New York Times, các cơ quan tình báo của Mỹ đưa ra đánh giá này một phần dựa vào thông tin nghe lén các cuộc trao đổi của cả phía Ukraine và Nga. Tuy nhiên, họ "không biết chính xác đơn vị nào đứng sau vụ tấn công". Thậm chí, một số quan chức tin rằng, chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể cũng không biết trước hoặc không liên quan đến vụ tập kích. Tình báo Mỹ đánh giá, khả năng chính phủ Ukraine chỉ đạo vụ tấn công là "rất thấp".

"Các cơ quan tình báo Mỹ chưa có bằng chứng cụ thể xác định quan chức chính phủ, đơn vị hoặc đặc vụ Ukraine nào có liên quan", New York Times cho biết.

Một số quan chức Mỹ nghi ngờ, ông Zelensky và các trợ lý hàng đầu của ông đã thiết lập một chiến dịch bí mật, giao quyền quyết định về việc nhắm mục tiêu vào ai và cái gì cho các cơ quan an ninh và các đặc vụ của họ. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với New York Times: "Một số đặc vụ bí mật của Ukraine phần lớn hoạt động độc lập và không chịu sự giám sát trực tiếp từ Tổng thống Zelensky và không chắc chắn ông biết trước kế hoạch này".

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về đánh giá trên.

Khoảnh khắc UAV cảm tử lao vào Điện Kremlin

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 3/5, hai máy bay không người lái (UAV) đã tiếp cận Điện Kremlin ở thủ đô Moscow. Các UAV này phát nổ sau khi bị lực lượng an ninh của Nga vô hiệu hóa. Vụ tấn công chỉ khiến mái Cung Thượng viện trong khuôn viên Điện Kremlin hư hại nhẹ, Tổng thống Putin vẫn an toàn do không có mặt ở Điện Kremlin vào thời điểm đó. Nga gọi vụ tấn công là "hành động khủng bố được lên kế hoạch trước" của Ukraine nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ, trong khi phương Tây tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Moscow.

Ban đầu, giới chức Mỹ nhận định, vụ tập kích Điện Kremlin có thể do Moscow dàn dựng để đổ lỗi cho Kiev, mở đường cho việc mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đánh giá này chỉ thay đổi sau khi cơ quan tình báo Mỹ nghe lén các cuộc trao đổi của giới chức Nga và Ukraine về vụ việc. Trong những cuộc thảo luận này, phía Nga tỏ ra bất ngờ với vụ máy bay không người lái tiếp cận Điện Kremlin.

Giới chức nước này khẳng định không liên quan, không khuyến khích và cũng không hỗ trợ Ukraine thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Nga. "Tôi chắc chắn rằng không có sự tham gia của Mỹ trong việc này. Cho dù thế nào thì việc này cũng không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không có lý do gì để làm điều đó", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói.