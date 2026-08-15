Tìm thấy kho báu vàng 10 triệu USD khi cải tạo tòa nhà ở Bỉ

Số vàng tìm thấy ở công trường cải tạo (Ảnh: Cảnh sát Bỉ).

Cảnh sát Bỉ kêu gọi những người săn kho báu tránh xa công trường xây dựng, nơi các công nhân trong tuần này tình cờ phát hiện một kho vàng được cho là trị giá hơn 10 triệu USD.

Cảnh sát cho biết các công nhân đã báo cho họ sau khi phát hiện “một lượng lớn vàng”. Cảnh sát sau đó đăng lên Facebook những bức ảnh cho thấy khoảng 50 thỏi vàng cùng những đống tiền vàng.

Các hãng truyền thông Bỉ đưa tin, số thỏi vàng và tiền vàng nằm trong các bức tường tầng hầm căn nhà thuộc tổ chức từ thiện địa phương có tên CAW East-Flanders.

Một công nhân cho biết phản ứng đầu tiên của nhóm là “thực sự không thể tin nổi và kinh ngạc”.

“Chúng tôi tình cờ phát hiện nó khi đang đào đất để lắp đường ống cho hệ thống thoát nước. Chắc chắn chúng tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy vàng", người đàn ông có tên Kobe cho biết.

Cảnh sát cho hay số vàng đã được “kiểm kê và bảo vệ nhanh chóng nhất có thể trong một hầm an ninh cao thuộc các cơ quan dịch vụ liên bang”.

“Có vẻ như một số người săn kho báu đang muốn quay lại địa điểm này”, sở cảnh sát đăng trên Facebook, đồng thời đổi ảnh đại diện thành hình một đồng tiền vàng sau vụ phát hiện.

“Lời khuyên vàng: thực sự chẳng có ích gì", cảnh sát viết, cảnh báo những người tò mò tránh xa công trường đã được rào chắn.

Hiện chưa rõ ai sẽ là chủ sở hữu hợp pháp của kho báu này và liệu có ai được quyền giữ số vàng hay không.

“Hãy hy vọng kho báu này cuối cùng sẽ được trao đúng người”, cảnh sát viết.