Tìm ra lỗ hổng khiến Delta lọt "lưới phòng thủ" của New Zealand

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: Reuters).

Tại một cuộc họp báo hôm 19/8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, giới chức nước này tự tin rằng họ đã phát hiện được nguồn gốc khiến biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào nước này sau 6 tháng "sạch bóng" Covid-19.

Bà cho biết, giải trình tự gen cho thấy, những ca dương tính hiện tại ở nước này có liên quan đến một người đàn ông trở về từ thành phố Sydney của Australia trên chuyến bay ngày 7/8. Nhà lãnh đạo New Zealand gọi phát hiện này là "một bước tiến đáng kể".

"Chúng ta đã bắt đầu dựng được bức tranh tổng quan của chùm ca bệnh này. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không có những ca đơn lẻ", Thủ tướng Ardern nói.

Đầu tuần này, New Zealand đã ban bố lệnh phong tỏa kéo dài 7 ngày ở Auckland và 3 ngày ở những nơi khác sau khi phát hiện một ca bệnh đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay. Ca bệnh mới được phát hiện là một người đàn ông 58 tuổi ở Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand. Người này làm xét nghiệm hôm 14/8. Đến nay, New Zealand đã phát hiện 31 ca bệnh trong đợt bùng phát này.

New Zealand là một trong những nước khống chế dịch hiệu quả với chỉ 26 ca tử vong trên tổng số 5 triệu dân. Người dân nước này không bị buộc phải ở nhà trong một năm qua và cuộc sống gần như trở lại bình thường, không có hạn chế về việc tụ tập.

Mặc dù vậy, một trong những hạn chế của New Zealand là tốc độ tiêm chủng còn hạn chế. Đến nay, mới 20% dân số nước này được tiêm chủng đầy đủ.

