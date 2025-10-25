Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất thế giới đến Mỹ Latinh

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: AFP).

“Thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc chặn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống chủ nghĩa khủng bố ma túy nhằm bảo vệ an ninh nội địa, Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng không đoàn tác chiến hộ tống tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (USSOUTHCOM)”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hôm 24/10.

Ông Sean Parnell nói thêm: “Việc tăng cường hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực này sẽ giúp tăng năng lực phát hiện, giám sát và phá vỡ hoạt động của các tổ chức tội phạm đe dọa an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ cũng như của toàn khu vực Tây Bán Cầu. Các lực lượng này sẽ tăng cường khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn buôn bán ma túy và làm suy yếu, triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

Phạm vi phụ trách của USSOUTHCOM bao gồm toàn bộ khu vực châu Mỹ Latinh nằm phía nam Mexico, các vùng biển xung quanh Trung và Nam Mỹ, cùng với biển Caribe.

Nhóm tác chiến này gồm USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, cùng 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là USS Mahan, USS Winston S. Churchill và USS Bainbridge.

Tàu USS Gerald R. Ford đang được triển khai tại Địa Trung Hải cùng 3 tàu khu trục khác, và có thể sẽ mất vài ngày để di chuyển tới vùng biển Nam Mỹ. Hồi tháng 8, nhóm tàu này đã đi qua eo biển Dover, đoạn hẹp nhất của eo biển Manche.

Việc điều động đồng nghĩa Mỹ sẽ không có tàu sân bay nào hoạt động tại Trung Đông lần đầu tiên trong nhiều năm qua.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành nhiều đợt tập kích ở Caribe nhằm phá vỡ và làm tê liệt các đường dây ma túy trong khu vực.

Mới đây nhất, hôm 24/10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo một cuộc tập kích vào tàu bị nghi do thành viên băng đảng Tren de Aragua (TdA) điều hành, tổ chức tội phạm đường phố Venezuela bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, đã loại bỏ 6 phần tử.

Đây là cuộc tập kích thứ 10 nhắm vào tàu nghi buôn ma túy kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ông Trump coi chống khủng hoảng ma túy là trọng tâm chính sách trong nhiệm kỳ này.

Ông đồng thời tăng cường sức ép với chính quyền Venezuela. Tuần trước, ông Trump xác nhận đã ủy quyền cho CIA tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela, nói rằng ông làm vậy vì quốc gia Nam Mỹ này đã thả tù nhân sang Mỹ và vì các tuyến đường biển buôn ma túy từ Venezuela đang đổ vào Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc tập kích quân sự của Mỹ ở khu vực đang gây tranh cãi, thậm chí ở chính nước Mỹ, khi nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chúng.

Ba thượng nghị sĩ gần đây đã đề xuất một nghị quyết về quyền tuyên chiến, nhằm cấm quân đội Mỹ tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Venezuela.