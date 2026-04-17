Cháy trên tàu sân bay Mỹ, 3 thủy thủ bị thương

Xưởng đóng tàu hải quân Norfolk tiếp nhận tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) vào ngày 8/1/2025 để bảo trì định kỳ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hãng tin USNI ngày 16/4 đưa tin, tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) đã gặp sự cố hỏa hoạn trong tuần này khi đang được bảo dưỡng tại xưởng đóng tàu hải quân Norfolk ở Portsmouth, Virginia, Mỹ.

Một người phát ngôn của Hải quân Mỹ đã xác nhận với USNI rằng một đám cháy đã xảy ra trên tàu sân bay vào ngày 14/4.

Lực lượng trên tàu và nhân viên xưởng đóng tàu hải quân Norfolk đã ngay lập tức khống chế và dập tắt đám cháy.

3 thủy thủ đã bị thương do hỏa hoạn. Các thủy thủ đã được đội ngũ y tế trên tàu điều trị và trở lại làm nhiệm vụ, theo người phát ngôn của Hải quân Mỹ.

Tàu Dwight D. Eisenhower đã neo đậu tại xưởng đóng tàu của Hải quân Mỹ ở Virginia trong 16 tháng để bảo dưỡng, sau đợt triển khai đến Hạm đội 5 của Mỹ để làm nhiệm vụ vào năm 2023-2024.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ vào thời điểm đó, đợt bảo trì định kỳ trên tàu sân bay bao gồm kiểm tra hệ thống truyền động, điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn, hệ thống tác chiến và khả năng hỗ trợ không đoàn trên tàu sân bay.

Hiện chưa rõ liệu vụ hỏa hoạn có kéo dài thời gian bảo trì của tàu Dwight D. Eisenhower tại xưởng đóng tàu Norfolk hay không.