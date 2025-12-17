Thụy Điển tặng 400 mũ bảo hiểm cho học sinh Hà Nội

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi (Ảnh: Đức Hoàng).

Ngày 17/12, tại trường Tiểu học Trung Yên, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 - “Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn”.

Tại sự kiện, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam.

“An toàn giao thông là thách thức chung của mọi quốc gia. Kinh nghiệm của Thụy Điển với Tầm nhìn Zero cho thấy thay đổi là hoàn toàn khả thi khi tất cả cùng có trách nhiệm. Trao mũ bảo hiểm cho trẻ em hôm nay là một hành động cụ thể và cũng là lời nhắc rằng an toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản", Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi nhấn mạnh.

Ông khẳng định, Đại sứ quán Thụy Điển mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong những sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động có thể cứu sống nhiều trẻ em.

Tầm nhìn Zero, được Thụy Điển khởi xướng từ năm 1997, đặt mục tiêu không một sinh mạng nào bị mất đi vì tai nạn giao thông. Cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hạ tầng an toàn, thực thi pháp luật nghiêm minh và giáo dục cộng đồng, đã giúp Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới cho người tham gia giao thông.

Đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn an toàn, đúng cách sẽ góp phần hình thành văn hóa an toàn giao thông cho trẻ em cũng như trong gia đình và nhà trường (Ảnh: Đức Hoàng).

Trong sự kiện, 400 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao trực tiếp tới các em học sinh, một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chính của đa số gia đình Việt Nam. Với điều kiện giao thông đặc thù của Việt Nam, đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em được xem là biện pháp then chốt để giảm tử vong và chấn thương nghiêm trọng.

Bà Trịnh Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, nhận định rằng chiến dịch không chỉ là trao đi mũ bảo hiểm mà còn góp phần xây dựng thói quen, nhằm giúp hình thành văn hóa giao thông an toàn cho trẻ em.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên chia sẻ: “Trang bị mũ bảo hiểm và kiến thức an toàn cho học sinh là đầu tư cho tương lai. Các em không chỉ tự bảo vệ mình mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới gia đình".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông hiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam, với khoảng 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng mỗi năm.

Theo WHO Việt Nam, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giảm hơn 6 lần nguy cơ tử vong và giảm tới 74% nguy cơ chấn thương sọ não đối với người đi xe máy. Các chiến dịch như thế này giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ rằng người lớn có trách nhiệm bảo vệ đầu và mạng sống của trẻ trong mỗi chuyến đi.

Sự kiện khép lại bằng lễ ký cam kết an toàn giao thông, thể hiện cam kết chung của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong việc luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.