Thụy Điển cho phép NATO đóng quân trên lãnh thổ

Các binh sĩ Thụy Điển tham gia tập trận năm 2022 (Ảnh: Getty).

"Chính phủ Thụy Điển quyết định rằng lực lượng vũ trang Thụy Điển có thể chuẩn bị triển khai các hoạt động chung cùng NATO và các nước thành viên NATO trong tương lai", Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson tuyên bố hôm 9/6.

"Hoạt động chuẩn bị có thể bao gồm việc cho phép nước ngoài đặt căn cứ tạm thời để triển khai các thiết bị và binh sĩ trên lãnh thổ Thụy Điển. Quyết định này nhằm gửi một tín hiệu rõ ràng tới Nga và tăng cường khả năng phòng thủ của Thụy Điển", hai quan chức Thụy Điển cho biết thêm.

Theo Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, Nga trong tương lai gần vẫn là mối đe dọa đối với các nước láng giềng. Hai quan chức Thụy Điển cũng không chắc chắn về "mức độ tham vọng lãnh thổ" của Nga.

Tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hàng chục năm, quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt, do những lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phần Lan hồi tháng 4 đã chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 31 của NATO, trong khi Thụy Điển vẫn chưa được gia nhập.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả nếu Phần Lan, Thụy Điển trở thành thành viên của liên minh này.