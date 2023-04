Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi mong sớm được chào đón Thụy Điển với tư cách là thành viên thứ 32 (của NATO). Cụ thể hơn, chúng tôi mong đợi điều này xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Thụy Điển hôm 19/4.

"Chúng tôi kêu gọi các đồng minh của mình, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển trong thời gian sớm nhất", ông Austin nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có chuyến thăm đến Thụy Điển để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson về cuộc chiến ở Ukraine và việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển khẳng định, chuyến thăm của ông Austin, trong đó có chuyến thăm căn cứ hải quân ở Musko, là tín hiệu thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh của Thụy Điển "trên cơ sở song phương" và là cơ hội để Thụy Điển thể hiện năng lực quân sự của nước này.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Thụy Điển trong nhiều năm qua. Khoảng 700 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với lực lượng từ Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và Pháp.

Tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập duy trì hàng chục năm, quyết định nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt do những lo ngại an ninh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phần Lan hôm 4/4 đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO, trong khi Thụy Điển vẫn chờ kết nạp.